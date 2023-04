Sa Die, festa con polemiche 

Non ci sarà la rappresentazione faraonica del 1993, quando il centro storico di Cagliari si trasformò in un teatro a cielo aperto per la rievocazione della cacciata dei piemontesi del 28 aprile del 1794. Ma per il trentennale di “Sa die de sa Sardigna” tornano personaggi in costume e messe in scena teatrali, per una celebrazione in grande stile dei cosiddetti “Vespri sardi”.

Prima la giunta, poi la commissione Cultura del consiglio regionale (non senza polemiche), hanno approvato il programma delle manifestazioni, previste tra il 28 e il 30, distribuite tra vari centri dell’Isola. Il budget a disposizione è di mezzo milione di euro. I fondi andranno ai Comuni di Cagliari (260mila), Bono (5mila), Sassari (45mila), Oristano (80mila), Nuoro (80mila) e Barumini (30mila).

All’ombra della reggia scoperta da Giovanni Lilliu è prevista la “Rievocazione storica sulla civiltà dei sardi nuragici: investitura guerriero ed elezione del capo tribù”. Ed è su manifestazioni come questa, slegata dagli eventi ricordati con la giornata istituita nel ‘93, che si sono concentrati i rilievi delle opposizioni. Desirè Manca (M5S), Massimo Zedda (Progressisti) ed Eugenio Lai (Alleanza Europa Verde – Sinistra – Possibile – Art.1), tra le altre cose, hanno sottolineato di «non comprendere la scelta delle iniziative inserite nella tre giorni di festeggiamenti che poco hanno a che vedere con la ricorrenza storica del 28 aprile del 1794, che ricorda l’insurrezione del popolo sardo contro i piemontesi». Perplessità anche in maggioranza, per la disomogeneità nella distribuzione delle risorse. Il clou sarà a Cagliari, il 30. Quando a Castello, tra Bastione e Ghetto degli ebrei, andranno in scena anche il processo ai sabaudi, la loro cacciata e “la festa del Popolo Sardo”, come riportato nella delibera. Per il presidente della Regione, Christian Solinas, la celebrazione «merita di essere vissuta appieno nel suo spirito più puro». Il governatore parla di «principi della tradizione morale, storica, politica e culturale che esaltano la consapevolezza dei valori positivi della memoria dei sardi». L’assessore alla Cultura, Andrea Biancareddu, sottolinea: «Sa Die deve tornare a essere una festa di popolo. La ricorrenza deve essere un'opportunità attraverso la quale vecchie e nuove generazioni possano riconoscersi nel proprio passato per superare le nuove sfide che l'Isola deve affrontare».

