“Sa Die” dell’orgoglio: «I sardi decidano per sé» 

Rivendicare, chiedere ad altri di farsi carico dei problemi dell’Isola, non basta. Meglio entrare «in una fase di reale autodeterminazione». “Sa Die de Sa Sardigna” ai tempi di Alessandra Todde non è più solo la festa in ricordo dell’insurrezione popolare del 28 aprile 1794 che servì a cacciare da Cagliari i piemontesi e i vicerè Balbiano. Del resto, ha ricordato ieri la presidente della Regione chiudendo il ciclo di interventi per le celebrazioni organizzate in Consiglio regionale e prima delle note di “Dimonios” intonato dalla banda della Brigata Sassari, «Sa Die fu più di una ribellione estemporanea, ci parla di tempi costituenti, in cui un Parlamento riprende vita e le nostre comunità sperimentano patti federativi per liberarsi dal giogo feudale». In questo nuovo corso c’è anche il richiamo, da parte del presidente del Consiglio Piero Comandini, alla lotta contro «i signori dell’eolico che vogliono sfruttare la nostra terra». L’Assemblea sarda ricorda il 28 aprile dal 1993 ma, ha sottolineato Todde, «da troppo tempo siamo intrappolati in un racconto che è “contro”, in cui altri hanno il potere di decidere della nostra vita e a noi non rimane che ribellarci per rivendicare un trattamento meno opprimente. Ma questa non è la nostra storia, non è la migliore che possiamo raccontare a noi stessi e ai nostri figli. C’è una storia di autodeterminazione tutta da scrivere». Che vada di pari passo con «sfide enormi, come quelle di chi deve affrontare le molteplici crisi che sembrano condannare la Sardegna a un destino di spopolamento e spoliazione».

Nuovo approccio

Anche la presidenza del Consiglio regionale ha un nuovo approccio. «Oggi festeggiamo in modo diverso, con i ragazzi, Sa Die diventa la loro giornata», ha detto in apertura Comandini. Ieri in Aula c’erano gli studenti delle scuole di Cabras e di Sant’Antioco. A loro si è rivolto il presidente: «Dovete considerare questi spazi come vostri, dovete esserne protagonisti perché qui si decide del diritto allo studio, del vostro futuro. Noi politici abbiamo bisogno della vostra voce e del vostro dissenso: solo cosi riusciremo a svolgere bene il ruolo che ci ha dato il popolo sardo». Alle celebrazioni anche l’assessora all’Istruzione Ilaria Portas che prima di parlare agli studenti ha annunciato l’avvio di un «vero percorso di bilinguismo» e sottolineato la necessità di «risollevare la testa, di difenderci da un sistema statale che vorrebbe trattare la Sardegna in modo asettico senza mai considerare quanto il suo territorio, la sua popolazione e la sua conformazione economica e geografica ne facciano un unicum nel panorama delle Regioni». Infine ai ragazzi: «Vi invito a imparare, studiare e conoscere, far tesoro della nostra storia e dei nostri errori, a lottare come fecero i nostri avi».

«No ai signori del vento»

Ovviamente, ha rimarcato ancora Comandini, «le azioni del 1794 assumono in continuazione nuovi significati in vista delle nuove sfide che ci aspettano in questa legislatura». Oggi, per esempio, «affrontiamo il tema della difesa dell’ambiente, dobbiamo dire no a tutti i signori del vento e del sole che vogliono sfruttare la nostra terra per motivi economici».

Per la prima volta alle celebrazioni anche un rappresentante del Senato della Repubblica, il questore di Palazzo Madama e senatore del Pd Marco Meloni: «La Sardegna deve difendere i propri interessi. Da oltre un trentennio assistiamo all’affermarsi di forze regionaliste presenti principalmente nelle aree più ricche del paese, questo deve indurre l’Isola ad avere una propria strategia di difesa dei propri interessi e ridefinizione della propria specialità, all’altezza dei processi di riforma del rapporto tra Stato e Regioni attualmente all’esame del Parlamento».

«Più Autonomia»

Il Dem si riferisce, evidentemente, al disegno di legge sull’Autonomia differenziata che oggi approda in Aula alla Camera. «Possiamo farlo, potendo contare su una recente e assai importante conquista, l’inserimento del principio di insularità in Costituzione, che può essere una chiave per riaffermare in termini di norme e di risorse la necessaria equiparazione dei diritti tra i cittadini, le imprese e i lavoratori sardi e del resto d’Italia e d’Europa in materie fondamentali come l’istruzione, la salute, le infrastrutture fisiche e sociali, l’energia, il diritto alla mobilità e la continuità territoriale». Difendere i propri interessi, ha proseguito, «è importante perché il divario del Pil sardo rispetto a quello italiano è cresciuto, e molto, inoltre da qualche anno la Sardegna fa parte di nuovo delle Regioni con maggiore ritardo di sviluppo in Europa, l’Isola è agli ultimi posti per abbandono scolastico». Per questi motivi, «bisogna rivendicare e ottenere maggiori forme di autonomia e autodeterminazione come richiesto dai cittadini».

