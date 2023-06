Sa die dedicata all’eroe Mojolu 

Sala gremita del Monte Granaticu per l’istituzione di “Sa die de Orosei”, voluta dall’amministrazione comunale. Nasce da una proposta del Centro studi Guiso per celebrare la figura di un eroe locale, Tommaso Mojolu, che nel 1806 respinse con i compaesani l’invasione dei Mori. «La nostra storia racconta di un eroe per caso e di un popolo che non si è arreso all’invasore, ma lo ha respinto con coraggio, narra di uomini che per difendere la comunità hanno affrontato un nemico sconosciuto e forse una battaglia più grande di loro», dice la sindaca Elisa Farris. Presente l’artista Alfonso Silba che ha donato lo studio di un suo famoso lavoro su tela, “Lo scontro finale”, dedicato a Mojolu.roiettato un docufilm commissionato dalla Pro Loco al regista Giovanni Carroni con il patrocinio del Comune.

RIPRODUZIONE RISERVATA