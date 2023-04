Sa die de sa Sardigna tra storia e musica 

Sono trascorsi trent’anni dall’istituzione di “Sa die de sa Sardigna” che sarà celebrata in modo solenne il 28 aprile. La festa quest’anno avrà un significato particolare e il Comitato che ne cura l’organizzazione non ha lasciato nulla al caso.

«Abbiamo ritenuto necessario e utile – sostiene il presidente Salvatore Cubeddu - proporre le iniziative finalizzate a sviluppare la conoscenza della storia e dei valori dell’autonomia, in particolare tra le giovani generazioni e avviare la riflessione sul senso del percorso compiuto in questi trent’anni per approfondirne le ragioni e le finalità e quindi per meglio comprendere il significato del rapporto tra il popolo sardo e le sue istituzioni rappresentative».

L’appuntamento

Si comincia domani, a Palazzo Regio, alle 9, con l’incontro organizzato dallo stesso Comitato per “Sa Die” in collaborazione con la Fasi (Federazione delle Associazioni Sarde in Italia). Dopo gli interventi dei presidenti di Regione e Consiglio Christian Solinas e Michele Pais, prenderanno la parola gli studiosi Federico Francioni (“Il percorso storico della Sarda Nazione”) e Carlo Pala (“La storia e la lingua, linfa dell’autocoscienza di ciascun popolo”). Partecipano, inoltre, il cantautore Piero Marras, uno dei padri della legge istitutiva (“Sa Die: un’identità tra legge e arte”), il presidente della Fasi Bastianino Mossa (“La tutela delle lingue di Sardegna: il contributo dell’emigrazione”) e il giuslavorista Gianni Loy (“Segni e simboli dell’identità dei Sardi: una festa, un inno, una bandiera”). Infine, verranno proposti alcuni brani del gruppo “Coro di Cagliari”, diretto dal maestro Fabrizio Gungui.

RIPRODUZIONE RISERVATA