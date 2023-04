Sa Die de sa Sardigna alla 30esima edizione «Festa ancora attuale»  

Il compleanno esatto della legge istitutiva sarà tra qualche mese, ma in ogni caso domani un’Isola intera celebrerà per la trentesima volta Sa die de sa Sardigna, la festa nazionale dell’orgoglio sardo. Era il 1993, il Consiglio regionale voleva celebrare in grande stile il bicentenario dei Vespri Sardi, ossia l’insurrezione popolare che il 28 aprile del 1794 aveva portato alla cacciata dei piemontesi da Cagliari, insieme al vicerè Balbiano. Fu così approvato il testo che, a partire dal 1994, ha reso solenne questa data, in cui tutte le istituzioni e gli uffici pubblici regionali si fermano per ricordare quei giorni in cui i sardi si ribellarono a una dominazione che ignorava le esigenze del popolo.

La Sarda rivoluzione

E dopo quasi tre decenni, dice il governatore Christian Solinas, la festa «è una giornata mai come oggi attuale e carica di significato. A trent’anni dalla sua istituzione, Sa Die de Sa Sardigna è l’occasione più vera, solenne e importante per ricordare, celebrare, festeggiare il legame intimo e profondo che nella Storia ha unito, e ancora oggi unisce, i sardi alla propria terra. La sarda rivoluzione, come la bandiera dei Quattro mori e l’inno “Procurade ‘e moderare”, sono straordinari elementi fondativi e fortissimi simboli identitari della storia del nostro Popolo». Secondo il presidente della Regione, la ricorrenza «deve farci riflettere per comprendere appieno chi siamo stati, chi siamo oggi e verso quale direzione vogliamo andare, per far sì che il coraggio dimostrato nel corso della Storia ci spinga verso azioni migliorative della nostra condizione, nella nostra stessa Sardegna, nei rapporti con lo Stato e nel panorama europeo».

Lo stesso Solinas domani concluderà le celebrazioni in Consiglio regionale, che costituiranno il fulcro istituzionale di Sa Die. La seduta si aprirà proprio con l’esecuzione dell’inno ufficiale della Regione Procurade ‘e moderare. Dopo i saluti del presidente del Consiglio regionale Michele Pais, l’attore Daniele Monachella leggerà alcuni brani storici. Seguiranno gli interventi dei capigruppo consiliari e della presidente del Consiglio delle autonomie locali, Paola Secci. Infine, prima del discorso di Solinas, verranno eseguiti alcuni brani nelle lingue delle minoranze storiche e alloglotte.

Tre giorni di iniziative