Sa Die 2025, 50mila euro a tre Comuni  

Sa Die de sa Sardigna, edizione 2025, si articolerà in tre appuntamenti. Il programma dei festeggiamenti per ricordare i moti rivoluzionari del 1793 e alcune figure storiche che caratterizzarono quei fatti, è stato approvato dalla commissione Cultura del Consiglio regionale presieduta da Camilla Soru (Pd).

A disposizione per celebrare il 28 aprile ci sono 50mila euro, «a valere sul fondo ordinario degli enti locali», spiegano dal Palazzo di via Roma a Cagliari. Ascoltata in audizione, l'assessora Ilaria Portas ha precisato che «a causa della mancata approvazione della manovra finanziaria non possiamo stanziare ulteriori risorse». I fondi saranno così distribuiti: 25mila euro al Comune di Cagliari per la rievocazione de Sa dì de s'aciapa con la cacciata dei piemontesi dal capoluogo; 15mila euro al Comune di Bono, paese d'origine di Giommaria Angioy; 10mila euro al Comune di Alghero per il ricordo di Vincenzo Sulis.

