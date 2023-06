Sa Coua incanta i tanti turisti 

Due giorni di pienone nel centro storico di Baunei, nonostante le fosche previsioni meteo, hanno premiato gli sforzi della Pro Loco che ha organizzato la manifestazione etnogastronomica “Sa Coua baunesa”. La decisione di andare avanti secondo quanto programmato è stata presa venerdì e la coraggiosa scommessa si è rivelata vincente.

Le strade del centro storico tra via Roma e via Palermo sono state prese d’assalto sabato e domenica, e migliaia di visitatori hanno potuto assaggiare i piatti tipici della gastronomia locale serviti nelle antiche case in pietra aperte al pubblico, con la costante colonna sonora di canti e balli tradizionali. Grande la partecipazione ai momenti salienti dell’antico matrimonio baunese, messo in scena da decine di figuranti, con centinaia di turisti che hanno seguito il corteo nuziale in tutti i suoi spostamenti. (gm.p.)

