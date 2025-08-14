VaiOnline
Selargius
15 agosto 2025

Sa Coja raddoppia: fidanzamento e nozze 

L'Antico sposalizio sarà anticipato, il 5 settembre, da S'Accabbamentu 

L’emozione quest’anno sarà doppia, non solo nozze ma anche la festa del fidanzamento che farà rivivere a tutto tondo quelle che erano le storie d’amore di un tempo. Una delle novità per l’edizione 2025 dell’Antico sposalizio selargino, che sarà anticipato da S’Accabbamentu de sa Coja, in programma il 5 settembre nella Casa Cara di via Fratelli Bandiera. Ci saranno anche le iniziative delle associazioni a fare da cornice durante i festeggiamenti che precedono e accompagnano le nozze in catene di metà settembre. «Sarà un’edizione speciale», annuncia lo storico presidente della Pro Loco Gianni Frau, «sempre all’insegna delle tradizioni e con la missione di raccontare uno spaccato di storia selargina».

Ritorno al passato

Quest’anno si parte il 5 settembre, la settimana prima dello sposalizio. «L’idea c’era da tempo», racconta Frau, «far rivivere anche il momento del fidanzamento dei futuri sposi. Così come succedeva in passato: prima c’era lo scambio di sguardi a distanza che lasciava intendere una simpatia reciproca, poi era tradizione che qualche parente di lui andasse a parlare con la famiglia della ragazza per testare le intenzioni dei genitori», ricorda il numero uno della Pro Loco. «A quel punto, in caso di esito positivo, il rituale prevedeva il regalo di gioielli - in un contenitore in vimini - alla futura sposa». Il copione è work in progress: «Ci stiamo lavorando, sicuramente il fulcro del fidanzamento sarà Casa Cara», anticipa il presidente dell’associazione, «la struttura comunale dove allestiremo anche una mostra di abbigliamento e gioielli tradizionali. E verranno proiettati alcuni docufilm sulle tradizioni locali».

I riti

La settimana successiva i riti dello sposalizio. «Vivremo l’emozione della tradizionale serenata alle giovani ragazze da maritare, Sa cantada a is piciocas», ricorda Frau, «sabato sarà il turno di Su trasferimentu de is arrobas. Per poi arrivare a domenica 14 settembre con l’unione dei due sposi con la catena, simbolo di amore eterno». La coppia protagonista è già stata scelta e presentata pubblicamente nei mesi scorsi: Simona Angela Putzu, 36 anni, selargina doc da generazioni, e Marco Sarritzu, 42enne quartese d’origine. Un amore sbocciato tredici anni fa, con un primo sì pronunciato in Municipio nel 2015, e due bimbi - Leonardo, 9 anni, e Angelica di 6 - che saranno i futuri paggetti accanto a mamma e papà nell’altare della parrocchia Maria Vergine Assunta.

Fra le novità di quest’anno c’è anche il coinvolgimento delle associazioni. In prima linea il Gruppo archeologico selargino, che - con il patrocinio del Comune - dall’8 al 14 settembre ha concentrato un programma a Casa Ligas di via Rosselli, sino a due anni fa la sede usata per la vestizione della sposa: visite guidate, esposizioni di fotografie storiche e oggetti originali della cerimonia. «Sono previsti convegni, laboratori creativi, mostre fotografiche e pittoriche, letture poetiche», annuncia l’assessora alle Politiche culturali Sara Pilia, «ma anche spettacoli musicali e iniziative artigianali come “La brocca della sposa” e le bomboniere fatte a mano».

