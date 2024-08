Sa Coja, polemica sui gruppi folk esclusi 

Non si placa la polemica sull’esclusione di alcuni gruppi folk dalle sfilate del Matrimonio selargino, in programma dal 4 all’8 settembre, sollevata due giorni fa dal capogruppo del Pd in Consiglio comunale Omar Zaher. «Mancata trasparenza», è l’accusa che diversi consiglieri muovono ora nei confronti dell’organizzazione dello sposalizio.

L’affondo

Zaher aveva preannunciato un ordine del giorno per denunciare l’esclusione dei gruppi che rappresentano la periferia (Su Planu, Is Corrias e Su Pezzu Mannu), in favore di associazioni provenienti da altri paesi. «Questioni di budget e sicurezza», aveva risposto la Pro Loco, sottolineando di aver dovuto bloccare le iscrizioni prima della scadenza per la presentazione delle domande, fissata al 2 settembre, a causa dell’eccessivo numero di richieste. Una spiegazione che non ha convinto il consigliere di minoranza, che si dice pronto a dare battaglia: «Le procedure di iscrizione non sono state effettuate con la trasparenza richiesta in questi casi, sappiamo che le domande sono state inviate privatamente su whatsapp ad alcune associazioni», le parole del consigliere. «Per questo il gruppo che rappresenta la periferia sfilerà ugualmente e io sarò in testa. Non ci sposteremo neanche se dovessero arrivare i carri armati».

La speranza

Intanto la polemica si allarga tra i banchi dell’opposizione in Consiglio. «Un evento così sentito nella comunità locale non può escludere associazioni e gruppi selargini», rincara la dose il consigliere Franco Camba. «Sembra che non siano stati rispettati scrupolosamente i criteri per la raccolta delle manifestazioni d’interesse: se pubblichi un bando con scadenza al 2 settembre e chiudi le iscrizioni prima qualcosa non va. Andava specificato che avrebbero dato precedenza all’ordine di presentazione delle disponibilità». Camba spera comunque in una risoluzione pacifica della contesa: «Stiamo andando incontro a una festa ed è bene che si faccia in armonia, per cui auspichiamo che la Pro Loco riveda la sua posizione. Diversamente chiederemo l’intervento dell’amministrazione, laddove si utilizzano soldi pubblici è necessario tutelare tutte le espressioni della comunità». Dello stesso parere il collega Mario Tuveri. «Bisogna capire quali siano stati i criteri adottati, la sensazione è che, pur in buona fede, non sia stato seguito un iter corretto. Se scrivi che l’iscrizione scade a settembre non puoi tornare indietro senza comunicarlo pubblicamente».

Il futuro

Per gli anni a venire Tuveri propone modifiche strutturali nell’organizzazione. «Se i soldi vengono dati dal Comune vanno spesi per includere in primis i gruppi di Selargius. Allora perché non coinvolgere direttamente le associazioni culturali cittadine nella programmazione dell’evento? La manifestazione deve rinnovarsi, e le idee possono arrivare anche da persone esterne alla Pro Loco». L’ex vicesindaco e consigliere per diverse legislature Carlo Desogus sceglie il sarcasmo per commentare la vicenda. «Chi paga le tasse non può venire escluso dalla manifestazione. La Pro Loco propone di alternare i gruppi nei prossimi anni? Forse dovrebbero iniziare ad alternare i loro vertici».

