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Via Perra.
19 giugno 2026 alle 00:33

Sa coja antiga: una mostra sul matrimonio tradizionale 

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Torna anche quest’anno la mostra “Is Pannus de is bisaius” che raggiunge il traguardo della 27esima edizione. L’iniziativa, organizzata dall’associazione Folk Su Idanu, nasce da una ricerca appassionata sui costumi quartesi proponendo ogni volta un tassello diverso. Quest’anno sarà la volta di “Sa Coja Antiga – Il matrimonio nella tradizione quartese. Dal contratto di nozze al matrimonio religioso”. Un viaggio nel passato tra antichi corredi, costumi originali del Campidano, documenti notarili relativi ai contratti di matrimonio e preziose partecipazioni di nozze appartenute a famiglie quartesi, testimonianze che raccontano la storia e l’evoluzione delle tradizioni matrimoniali del territorio. Particolare attenzione sarà dedicata agli appassionati del costume campidanese, che avranno l’opportunità di osservare da vicino diversi capi originali appartenenti alla tradizione locale. L’iniziativa rappresenta un’importante occasione per valorizzare e tramandare il patrimonio culturale e identitario della città. Il taglio del nastro è fissato per domani sabato alle 19 nella sede dell’associazione Su Idanu in via Perra 3 poi la mostra si potrà visitare fino al 27 giugno, domenica dalle 10 alle 12,30 e dalle 17,30 alle 21 e gli altri giorni dalle 18 alle 20,45.

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