«Sa Coja Antiga, un sogno che si avvera» 

Una storia d’amore come quelle delle favole, ma dal sapore più autentico e tradizionale: è l’antico sposalizio selargino, il sogno di tanti e il “C’era una volta” di Valentina Plaitano e Lorenzo Atzeni. Sono giovanissimi, 21 anni lei, 25 lui. E aspettano con trepidazione la data del 10 settembre, quando saranno i protagonisti de sa Coja Antiga.

La promessa sposa

«Siamo molto tranquilli, non abbiamo ancora realizzato che ci sposeremo, al momento non abbiamo nessuna ansia», racconta Valentina. «Non ci rendiamo conto che tra pochi giorni ci sarà il matrimonio. Sono molto più emozionati i nostri genitori. Sarà che siamo molto impegnati col lavoro ma ci sembra ancora lontanissimo il giorno. Sicuramente è anche perché non lo stiamo organizzando noi e ci stanno aiutando tanto i parenti. Siamo felicissimi ma non realizziamo. Sono serena, desideravo questo matrimonio, credo di aver già passato il periodo del divertimento, ora punto ad altro. Vogliamo mettere su famiglia presto».

Come una fiaba

La fiaba selargina sembra essere solo l’inizio di un grande sogno. La futura sposa poi spiega lo stato d’animo della madre: «Inizialmente l’idea del matrimonio e di una famiglia l’ha spaventata, perché mi vede piccola. Tra l’altro ora la sto lasciando sola a casa, papà non c’è più, ma abitiamo vicine. Al principio credeva che stessi facendo una scemenza a sposarmi ma ora è felicissima per me, ha capito che siamo convinti e felici».

Valentina racconta poi l’inizio del grande amore con Lorenzo: «Stiamo insieme da solo un anno, è stato un colpo di fulmine, una follia da parte di entrambi, ci siamo subito innamorati. Sposarmi col rito del matrimonio selargino era un desiderio che avevo sin da quando ero una bambina. Lo scorso anno abbiamo visto per la prima volta lo sposalizio insieme, lì mi disse “che bello vorrei sposarmi esattamente così”, non ci potevo credere, aveva il mio stesso sogno. Anche la madre di Lorenzo mi ha detto che sin da piccolo aveva questo desiderio. Io da quando ho iniziato a lavorare ho sempre chiesto il giorno libero per andare a vedere il matrimonio selargino».

Selargina nel cuore

Una passione nata dal cuore. «I miei genitori non sono sardi, mia madre è calabrese, mio padre era salernitano. Ma io sono cresciuta a Selargius e con gli amici abbiamo sempre assistito alla festa, per me era bellissimo, non vedevo l’ora di partecipare. Ho sempre detto che se un giorno mi fossi sposata lo avrei fatto così. Lorenzo era davvero entusiasta, non ci poteva credere che si sarebbe avverato questo sogno».

E racconta un momento speciale: «Lui mi ha fatto la proposta in Marocco, nel deserto davanti al tramonto, è stato bellissimo. Era il 22 giugno, il giorno prima del mio compleanno, direi che è stato un bel regalo. Lui è un selargino doc, vive per questa tradizione. È felicissimo e ama pubblicizzare l’evento, è più social di me. Io sono più riservata rispetto a lui. Ora stiamo vivendo insieme, stiamo bene e non vediamo l’ora di sposarci».

