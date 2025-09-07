VaiOnline
Selargius
08 settembre 2025 alle 00:38

Sa Coja Antiga, torna la festa di fidanzamento  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La rievocazione del fidanzamento di un tempo apre ufficialmente l’edizione 2025 del Matrimonio selargino. Con i futuri sposi in catene, Simona Angela Putzu e Marco Sarritzu, che venerdì - insieme alla Pro Loco e all’associazione Kellarious - hanno inscenato S’accabamentu de sa Coja nella suggestiva cornice di Casa Cara. Inaugurata anche la mostra di abiti tradizionali sempre a Casa Cara. Questa settimana i riti delle nozze: appuntamento il 10 settembre con la commedia dialettale in piazza Maria Vergine Assunta, l’11 l’inaugurazione della mostra dell’artigianato in piazza Si ‘e Boi con la gara poetica. Venerdì spazio alla tradizionale serenata alle giovani ragazze da maritare, Sa cantada a is piciocas, seguita dallo spettacolo musicale, sabato sarà il turno di Su trasferimentu de is arrobas. Per poi arrivare a domenica 14 settembre con l’evento clou: l’unione dei due sposi con la catena, e lo scambio delle promesse d’amore nel tempio di San Giuliano.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Volley.

Italia sul tetto del mondo, Orro nella storia

La palleggiatrice di Narbolia migliore giocatrice del torneo: «Ancora non ci credo» 
Energia

«Il caso eolico sul tavolo di Giorgia Meloni»

I sindaci anti-speculazione bussano a Palazzo Chigi: «La premier ci deve ascoltare» 
Alessandra Carta
I conflitti

Pioggia di droni devasta Kiev L’ira di Trump: sanzionerò Mosca

Un neonato fra le quattro vittime, colpita la sede del Governo 
Regione

Campo largo, con Lai verso un nuovo patto di legislatura

Pd, il 19 l’elezione del nuovo segretario Il M5S intavola le prime trattative  
Vaticano

Acutis e Frassati, primi santi di Leone

Grande folla alla canonizzazione dei due giovanissimi italiani 