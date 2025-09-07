Sa Coja Antiga, torna la festa di fidanzamento  

La rievocazione del fidanzamento di un tempo apre ufficialmente l’edizione 2025 del Matrimonio selargino. Con i futuri sposi in catene, Simona Angela Putzu e Marco Sarritzu, che venerdì - insieme alla Pro Loco e all’associazione Kellarious - hanno inscenato S’accabamentu de sa Coja nella suggestiva cornice di Casa Cara. Inaugurata anche la mostra di abiti tradizionali sempre a Casa Cara. Questa settimana i riti delle nozze: appuntamento il 10 settembre con la commedia dialettale in piazza Maria Vergine Assunta, l’11 l’inaugurazione della mostra dell’artigianato in piazza Si ‘e Boi con la gara poetica. Venerdì spazio alla tradizionale serenata alle giovani ragazze da maritare, Sa cantada a is piciocas, seguita dallo spettacolo musicale, sabato sarà il turno di Su trasferimentu de is arrobas. Per poi arrivare a domenica 14 settembre con l’evento clou: l’unione dei due sposi con la catena, e lo scambio delle promesse d’amore nel tempio di San Giuliano.

