Sa Coja Antiga, stop alle auto in via Matteotti 

Al via i preparativi per vestire a festa via Matteotti, la strada del centro di Selargius da anni addobbata per accogliere i futuri sposi del Matrimonio selargino e il corteo nuziale che - partendo da Casa Cara e Casa Putzu - si snoda nelle strade principali della città per poi raggiunge la parrocchia Maria Vergine Assunta per il sì in campidanese.

Da ieri, sino a domenica 20 settembre, via Matteotti sarà chiusa al traffico durante il giorno - stop alla viabilità e alla sosta - per consentire ai residenti di posizionare come da tradizione archi e coccarde. Tutto autorizzato con tanto di ordinanza della Polizia locale, una delle tante che dettano le nuove regole nella viabilità cittadina in questi giorni di festeggiamenti. Divieti che riguardano le vie dove si concentrano le tappe dell’Antico sposalizio, compresa via Vittorio Veneto dove domenica non si potrà parcheggiare dalle 7 alle 19 per consentire il buffet nuziale al teatro civico Si ‘e Boi dopo la celebrazione del matrimonio.

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