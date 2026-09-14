SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Selargius
15 settembre 2026 alle 00:13

Sa Coja Antiga, stop alle auto in via Matteotti 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Al via i preparativi per vestire a festa via Matteotti, la strada del centro di Selargius da anni addobbata per accogliere i futuri sposi del Matrimonio selargino e il corteo nuziale che - partendo da Casa Cara e Casa Putzu - si snoda nelle strade principali della città per poi raggiunge la parrocchia Maria Vergine Assunta per il sì in campidanese.

Da ieri, sino a domenica 20 settembre, via Matteotti sarà chiusa al traffico durante il giorno - stop alla viabilità e alla sosta - per consentire ai residenti di posizionare come da tradizione archi e coccarde. Tutto autorizzato con tanto di ordinanza della Polizia locale, una delle tante che dettano le nuove regole nella viabilità cittadina in questi giorni di festeggiamenti. Divieti che riguardano le vie dove si concentrano le tappe dell’Antico sposalizio, compresa via Vittorio Veneto dove domenica non si potrà parcheggiare dalle 7 alle 19 per consentire il buffet nuziale al teatro civico Si ‘e Boi dopo la celebrazione del matrimonio.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il caso

Maldini ha ripreso gli allenamenti

l Gaggini, L. Piras
L’emergenza.

Nuova rissa tra migranti nel cuore di Cagliari

l Busia, S. Pinna, Vercelli
Il delitto di Monserrato

L’ex bidello aveva già tentato di soffocare la moglie malata: «C’era mio figlio, mi fermai»

Il retroscena durante l’esame dal giudice: Giovanni Secci non ha chiarito il movente 
Francesco Pinna Raffaele Serreli
L’intervista

Mariotti all’addio: «Ho avuto fiducia da tutto l’ateneo»

Il calo degli iscritti, i guai giudiziari «Non mi faccio dimettere dal web» 
Franco Ferrandu
La riforma

Legge elettorale al traguardo col nodo firme

Oggi il via libera del Senato, sit-in di protesta davanti a Palazzo Madama 
l’orrore

Sequestrata e violentata dall’amico social

Il contatto su Instagram, l’incontro, poi lui si trasforma in un orco: arrestato 