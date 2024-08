Sa Coja Antiga, scoppia la polemica 

Mancano ancora due settimane all’Antico sposalizio selargino, in programma dal 4 all’8 settembre. Intanto, però, scoppia la prima polemica, che vede coinvolti Omar Zaher, capogruppo del Pd in consiglio comunale, e la Pro Loco.

Oggetto della disputa le sfilate e gli spettacoli che vedranno protagonisti i gruppi folk nei giorni dello sposalizio. A causa delle tante richieste, non tutti i gruppi selargini potranno infatti prendere parte alla festa.

Zaher all’attacco

«Quest’anno non sarà presente nessuno a rappresentare la periferia – attacca il consigliere di minoranza -. L'associazione di Su Pezzu Mannu, Su Planu e Is Corrias, che contano un quinto della popolazione del paese, è stata esclusa dalla Pro Loco. Ancora una volta la periferia viene ignorata e considerata di serie B». Zaher preannuncia di voler portare la battaglia in Consiglio comunale. «Presenterò un ordine del giorno per lamentare questa esclusione, è necessaria un’interrogazione affinché tutti i cittadini siano considerati uguali, senza fare figli e figliastri, perché è una discriminazione». Un’amarezza dettata anche dal fatto che gruppi folk di altri paesi sardi saranno invece presenti. «Il Matrimonio selargino dovrebbe essere prima di tutto dei residenti, e poi di tutti gli altri», conclude il consigliere.

Le associazioni

Forte delusione anche per l’associazione “Cavalieri Su Pezzu Mannu”, tra i gruppi esclusi dall’evento.

«Abbiamo rappresentato il Comune per vent’anni, sfilando gratuitamente in processioni e sagre paesane, portando i costumi e lo stendardo della città, e ora veniamo esclusi con un messaggio in cui ci viene detto che non c’è più posto», lamenta il presidente Efisio Tolu. «È una motivazione che non possiamo accettare, la precedenza dovrebbe essere data a chi ha sempre sfilato col nome di Selargius».

La replica

Dal canto suo, la Pro Loco respinge le accuse. «Per una questione di budget e sicurezza abbiamo posto dei limiti al numero di partecipanti. Le iscrizioni scadrebbero il 2 settembre, ma il numero di richieste è stato tale da dover chiudere prima le iscrizioni», spiega il presidente Gianni Frau. «In tanti ci hanno detto che verrebbero anche gratis, ma per questioni relative al piano di sicurezza non è possibile, ci siamo allineati ai regolamenti di altre grandi manifestazioni come Sant’Efisio e la Cavalcata sarda». Perché, dati i problemi numerici, non si è data la precedenza ai selargini? «Lo sposalizio ha sempre avuto rappresentanze di gruppi folk da tutta la Sardegna, ricalcando i matrimoni tradizionali in cui i parenti arrivavano da tutta l’Isola. Selargius avrà dei gruppi a rappresentarla, ma se dovessimo limitare la partecipazione alle sole associazioni cittadine sarebbe una festa chiusa. Non è una scelta politica, l’anno prossimo si andrà a rotazione per cercare di accontentare tutti».

