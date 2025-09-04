Sa Coja Antiga, novità e tradizione 

Emozionati, innamorati, e sempre più convinti della loro scelta. «Non vediamo l’ora», le parole dei futuri sposi in catene - Simona Angela Putzu, 36 anni, selargina doc, e Marco Sarritzu, 42enne quartese d’origine - a pochi giorni dal fatidico sì che sarà pronunciato nell’altare della parrocchia Maria Vergine Assunta il 14 settembre, in diretta davanti alle telecamere di Videolina. Con loro ci saranno anche due testimoni speciali: Fiorella Esu e Davide Musiu, gli sposi in catene dello scorso anno.

Nuovo show

La nuova edizione di Sa Coja Antiga è stata presentata ieri dal Comune con la Pro Loco. Presente anche l’assessore regionale al Turismo Franco Cuccureddu che ha confermato il sostegno economico per l’Antico sposalizio: «Un rito molto sentito dalla comunità e inserito all’interno del cartellone degli eventi tradizionali di grande rilevanza».

Come sempre tutto sarà all’insegna della tradizione, partendo dalle novità di quest’anno: la sveglia con la banda musicale la mattina dello sposalizio, e il rito de s’accabamentu de sa Coja che farà rivivere il fidanzamento di un tempo. Gran parte della manifestazione sarà concentrata a casa Cara, l’immobile storico di via Fratelli Bandiera destinato a diventare l’Ecomuseo del paesaggio. «I lavori sono quasi completati, fra qualche mese la struttura sarà aperta al pubblico», assicura il sindaco Gigi Concu. Al suo fianco l’assessora alle Politiche culturali Sara Pilia: «Ad arricchire quest’edizione ci sono anche le tante associazioni che hanno organizzato una serie di iniziative nella settimana dello sposalizio».

I promessi sposi

Simona Angela e Marco sono pronti per scrivere una nuova pagina della storia de Sa Coja. Un amore sbocciato tredici anni fa, poi il primo sì pronunciato in Municipio nel 2015, e due bimbi - Leonardo e Angelica - che saranno i loro paggetti. La decisione di sposarsi con lo storico rito del matrimonio selargino l’hanno presa durante l’edizione 2024 dell’Antico sposalizio. Da lì è nata anche l’amicizia con Fiorella e Davide, la coppia dello scorso anno, che la futura sposa in catene ha scelto come suoi testimoni. «Siamo felici di partecipare anche quest’anno con una veste diversa», dicono.

Il programma

Si parte oggi con i primi appuntamenti. Alle 20 la mostra di abiti tradizionali a casa Cara, un’ora dopo la rievocazione del fidanzamento seguita dal concerto del coro Kellarious. Il 10 settembre la commedia dialettale in piazza Maria Vergine Assunta, l’11 l’inaugurazione della mostra dell’artigianato in piazza Si ‘e Boi con la gara poetica. «Venerdì rivivremo l’emozione della serenata alle giovani ragazze da maritare, sa cantada a is piciocas », spiega Gianni Frau, storico presidente della Pro Loco, «sabato sarà il turno di su trasferimentu de is arrobas . Per poi arrivare alla domenica con l’unione dei due sposi con la catena, simbolo di amore eterno». Venerdì sera spazio allo spettacolo musicale.

