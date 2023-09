Sa Coja Antiga, in mostra i capolavori degli artigiani 

Artigiani in vetrina nel centro polifunzionale di piazza Sì ‘e Boi di Selargius, trasformato in una mostra temporanea che accompagna le manifestazioni del Matrimonio selargino in programma domenica.

L’esposizione è stata inaugurata mercoledì sera, con Pro Loco e vertici comunali presenti, aperta al pubblico ogni pomeriggio, sabato dalla mattina alle 10 sino alle 13, e dalle 17 alle 21, mentre domenica ci sarà una no stop dalle 10 al mezzanotte. In mostra gli intagli in legno di Michele Paba, i dipinti di Salvatore Cogoni, Immacolata Concu e Maria Fisichella, ma anche i cestini di Marisa Toro, i ricami a mano di Ida Pibiri e Teresa Pinna, insieme a quelli a macchina di Marinella Loddo. E ancora: i liquori del mirto San Martino, i gioielli di Valentina Secci, i lavori su corda di Ilaria Putzu, i souvenir di Anna Rita Carta.

Spazio anche al pane artistico di Olimpia Orrù, all’artigianato in seta di Maria Bonaria Salis, ai lavoretti in sughero di Giulia Serra e ai coltelli da collezione di arco Argiolas e Antonio Palimodde. Mostra aperta sino a domenica nella piazza di via Gallus, lì dove verrà allestito anche un villaggio di accoglienza turistica con stand e degustazioni di prodotti locali.

