Prendono il via i festeggiamenti per l’edizione numero 63 de “Sa coja antiga”: la rievocazione dell'antico Sposalizio Selargino, una grande festa di folklore, che nel suo significato più autentico è un ritorno alle tradizioni della Sardegna. A Selargius rivivono lo sfarzo e i colori delle cerimonie nuziali del Campidano in quello stesso scenario che da sempre è teatro di esaltanti manifestazioni di vita e di popolo. In questa edizione, Videolina inizia con la “Sa Cantada a is Piciocas”, la serenata, dedicata alle ragazze da maritare, intonata dal gruppo folk Kellarios, diretto dalla maestra Valeria Busu, e la partecipazione del gruppo della Repubblica Ceca. La conduzione è affidata a Ambra Pintore, ospite in studio il cantadore Fernando Pisu, inviato a Selargius Stefano Birocchi, regia di Francesco Lattuca.