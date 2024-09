Sa Coja Antiga, firmato l’armistizio 

I “Cavalieri di Su Pezzu Mannu” alla fine sfileranno nel corteo nuziale del Matrimonio selargino, in programma domani. Il gruppo sarà dunque presente anche per questa edizione, dopo un primo stop che aveva innescato una scia di polemiche fra l’associazione, alcuni consiglieri comunali e la Pro Loco.

La diatriba

A scatenare lo scontro era stato il capogruppo del Pd in Consiglio comunale Omar Zaher, che aveva parlato di esclusione delle periferie da Sa Coja Antiga, riferendosi alla non partecipazione iniziale del gruppo a cavallo che rappresentano i rioni di Su Planu, Su Pezzu Mannu e Is Corrias nel corteo nuziale. «Dalla Pro Loco ci hanno comunicato l’invito ufficiale al Matrimonio selargino», racconta il presidente dei Cavalieri di Su Pezzu Mannu, Efisio Tolu, «ora pare che il posto per noi ci sia. La nostra esclusione dalla festa era ingiusta, rappresentiamo Selargius e veniamo prima degli altri gruppi». E dalla Pro Loco replicano: «Hanno presentato la domanda di partecipazione la settimana scorsa e sono stati invitati, la scelta dei gruppi non è politica, tantomeno dettata da amicizie e simpatie».Resta invece la polemica fra due consiglieri comunali e Pro Loco, che una settimana fa aveva messo nero su bianco le sue ragioni in un documento deliberato dal direttivo.

Gli strascichi

«Nel documento si fa riferimento ad alcuni membri del Consiglio comunale che avrebbero lanciato accuse ridicole e minacce di disturbo alla manifestazione», dice l’esponente dem Omar Zaher, «parole gravi: non ho minacciato nessuno, come consigliere ho solo espresso rammarico per una scelta che escludeva le periferie dall’evento», aggiunge annunciando una possibile querela. Sulla stessa linea il collega di minoranza Mario Tuveri: «Ritengo le affermazioni contenute nel verbale del consiglio direttivo della Pro Loco gravemente lesive della mia onorabilità e dignità personale».

La Pro Loco si difende: «Non abbiamo offeso nessuno», precisano dalla sede di via Bezzecca, «ci siamo difesi da accuse false che rischiavano di minare l’onorabilità dell’associazione, e il lavoro che svolgiamo quotidianamente come volontari. Si è parlato di esclusione di gruppi folk e non è così, e soprattutto in questo caso la richiesta di partecipazione alla sfilata è stata presentata dopo il polverone sollevato contro di noi. Per questo abbiamo ritenuto doveroso fare delle precisazioni», spiegano dai vertici della Pro Loco, «sperando che in questi giorni l’obiettivo comune diventi la festa per i nostri sposi, e che ciascuno cerchi di dare il proprio contributo nella buona riuscita della manifestazione».

Anche il consigliere comunale Franco Camba cerca di fare da paciere: «L’associazione di Su Pezzu Mannu alla fine sarà presente alla sfilata, questo è quello che chiedevamo». E sulle tensioni post verbale della Pro Loco aggiunge: «Spero che ci possa essere un chiarimento prima dello sposalizio e si pensi finalmente a festeggiare senza tensioni».

RIPRODUZIONE RISERVATA