Sa Coja Antiga, finita la festa scoppia la polemica 

Finita la festa è subito polemica.

Una settimana dopo i festeggiamenti del Matrimonio selargino, la rete culturale - che conta diverse associazioni locali - punta il dito contro la Pro Loco, e chiama in causa Regione e Comune che hanno finanziato la manifestazione conclusa il 14 settembre con le nozze in catene degli sposi. «Non risultano bilanci depositati dalla Pro Loco di Selargius, come è possibile che possa accedere a bandi pubblici?», chiede il segretario della rete culturale Claudio Puddu. «Affermazioni false e tendenziose», la riposta della Pro Loco.

L’accusa

I dubbi vengono elencati in una nota inviata dalla Rete cultura Selargius a Comune e Regione: «Nessun bilancio della Pro Loco risulta depositato al Registro unico nazionale del Terzo settore, così come i soci e i volontari non risultano registrati», denuncia il segretario. «La contraddizione è lampante: mentre decine di associazioni regolari, con soci reali, attività documentate e bilanci depositati, vengono vincolate a regole stringenti, la Pro Loco sembra muoversi in una zona d’ombra in cui la legge appare sospesa. Il sospetto è che, più che il merito o i progetti, a contare siano i rapporti di consenso e la capacità di intercettare le decisioni politiche. Chiediamo chiarezza», conclude Puddu, «controlli puntuali e il rispetto delle norme: per la dignità delle istituzioni, per la tutela delle risorse pubbliche e per giustizia verso tutte le associazioni».

La dura replica

La Pro Loco respinge accuse e critiche, e prepara una lettera di risposta indirizzata al Comune. «Siamo regolarmente iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore, e i bilanci sono sempre stati presentati», dicono dal direttivo. E sul finanziamento regionale aggiungono: «Lo abbiamo ottenuto a seguito di un bando pubblico, se non fossimo stati in regola come qualcuno vuole far intendere ci avrebbero escluso. Ma al di là di questo, noi continuiamo a lavorare per Selargius così come abbiamo sempre fatto come volontari, senza mai intascare un euro. Il Matrimonio selargino è un esempio su tutti: una manifestazione sempre più apprezzata e riconosciuta anche fuori dai confini nazionali».

Il Comune

L’assessora alla Cultura Sara Pilia difende la Pro Loco: «L’edizione appena conclusa ha registrato una partecipazione straordinaria di pubblico e un forte coinvolgimento di associazioni culturali, gruppi folk e realtà locali, nonché un utilizzo diffuso degli spazi cittadini. Tutto grazie all’impeccabile regia della Pro Loco, e al lavoro continuo del presidente e del direttivo».

