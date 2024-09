Sa Coja Antiga e il gattò dei record  

Centocinquanta chili di bellezza e bontà, con quei colori e sapori tipici che sanno di tradizione, di festa. La mega torta nuziale dell’Antico sposalizio selargino, cinque castelli di zucchero e mandorle, tre grandi e due più piccoli, si conferma protagonista dell’evento, insieme agli sposi, ai gruppi folk in corteo, e al rito storico che ogni anno rivive in città durante la seconda domenica di settembre. Un’opera d’arte che da 16 anni viene preparata dall’artigiana dolciaria Anna Maria Sarritzu, quartese doc. Grazie a segreti e consigli ereditati dal suo maestro di gattò, Luigi Sitzia, anche lui di Quartu e storico “padre” della torta “in croccante” dell’antico matrimonio. Tradizione iniziata con le sorelle Meloni di Selargius.

Dolce monumentale

I preparativi del dolce monumentale iniziano un mese prima dello sposalizio. «Si parte dai fiori di zucchero e delle stelle di carta da applicare alla torta», racconta la dolciaia quartese. Decorazioni rigorosamente bianche e rosa, realizzate con la figlia Federica e l’aiutante Maria. Poi si passa alla tostatura delle mandorle e alla fase di costruzione dei castelli: «Si dosano gli ingredienti, compresi gli aromi, e si inizia a modellare». Un lavoro di precisione che richiede la massima attenzione. «Se si sbaglia qualcosa il rischio è che si rompa tutto, basta un centimetro in più o in meno di un pilastro e potrebbe crollare», spiega Sarritzu.

La costruzione

Prima la base dei castelli, poi i pilastri, gli archi e le cupole che insieme simboleggiano la casa dei neo sposi. Tutto concentrato nel laboratorio quartese di via Francia, che per un mese chiude ai clienti per dedicarsi all’opera d’arte. «Rinuncio a ferie e riposo la notte, ho lavorato persino il giorno di Ferragosto», dice.La torta sfarzosa - trasportata a bordo di un carro trainato dai buoi nel corteo nuziale - ogni anno viene fotografata e applaudita dalle migliaia di persone presenti ai festeggiamenti del matrimonio. Bella da vedere, ma non solo. «Viene mangiata tutta, non c’è nessuno spreco», precisa l’artista dolciaria.

L’omaggio al maestro

Sarritzu ricorda ancora l’emozione della prima volta alle prese con il croccante della torta nuziale selargina. «Quando il maestro dolciaio Luigi Sitzia mi chiese di aiutarlo nella preparazione quasi non ci credevo». Era il 2003 e ai tempi era Sitzia a occuparsi del dolce del matrimonio in catene. «Grazie ai suoi consigli mi sono specializzata anche con il gattò, non smetterò mai di ringraziarlo». Il completamento di un mestiere che Sarritzu ha respirato sin da bambina, cresciuta con nonna e zia che preparavano dolci in casa, seguendo le ricette di famiglia che custodisce gelosamente. «Purtroppo nel 2007 Luigi è venuto a mancare, e dall’anno dopo la Pro Loco di Selargius ha deciso di affidare a me la preparazione: lo faccio per lui, è come se avesse scelto me per passare il testimone di questa bellissima e preziosa arte. E io non voglio deluderlo».

RIPRODUZIONE RISERVATA