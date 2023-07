Sa Coja Antiga, 20mila euro dalla Regione 

La Regione conferma il contributo di 20mila euro per aiutare Comune e Pro Loco nell’organizzazione del Matrimonio selargino, l’appuntamento atteso dalla cittadinanza - e non solo - e come da tradizione fissato per la seconda domenica di settembre.

Nei giorni scorsi la Giunta ha deliberato l’accettazione del finanziamento e nel frattempo è già partita la macchina organizzativa della manifestazione più antica e apprezzata della città, con Pro Loco e assessorato alle Politiche culturali alla guida. La coppia per l’edizione 2023 di Sa Coja Antiga di Selargius è già stata scelta dalla giuria lo scorso aprile: Valentina Plaitano, 20 anni e un lavoro come commessa, e Lorenzo Atzeni, parrucchiere di cinque anni più grande. I futuri sposi più giovani di sempre, fidanzati da appena un anno e pronti a promettersi amore eterno con il rito storico del matrimonio in catene.

