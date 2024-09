Sa Coja a Selargius 

Fiorella Esu e Davide Musiu pronunceranno oggi in diretta tv su Videolina il loro “sì” per l’Antico sposalizio selargino. La diretta inizierà alle 8 con la vestizione degli sposi, quindi il corteo nuziale, guidato dal gruppo folkloristico di Selargius insieme a numerosi gruppi dell’Isola, che accompagneranno gli sposi e le autorità fino alla chiesa Maria Vergine Assunta. Il rito, in lingua sardo-campidanese, sarà officiato da Giovanni Francesco Zuncheddu, accompagnato dal coro polifonico di Selargius. Nella chiesetta di San Giuliano la firma del contratto e lo scambio delle promesse. Conduzione in studio a cura di Ambra Pintore con i suoi ospiti: Gigi Frigau collezionista e sarto e Duilio Caocci, professore universitario di Lettere. Collegamenti con Stefano Birocchi, regia di Francesco Lattuca e Massimo Piras.