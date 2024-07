«Sa Codina, il ponte chiuso ci condanna all’isolamento» 

La comunicazione di preavviso da parte di Anas è arrivata lunedì mattina: una doccia gelata per i sindaci della Barbagia-Mandrolisai. Che salgono sulle barricate, contro l’imminente chiusura del ponte di “Sa Codina” lungo la Statale 128 al bivio fra Tiana e Ovodda. Per l’opera, da tempo usurata, sono al via interventi strutturali, con la conseguente deviazione del traffico stradale e il moltiplicarsi dei disagi. I primi cittadini non ci stanno, insoddisfatti dalle deviazioni nelle provinciali e dal percorso poderale (più breve) per i mezzi di soccorso, individuato grazie alla disponibilità del proprietario, un imprenditore tonarese.

«Siamo preoccupati – dice il sindaco di Tiana, Pietro Zedda – e chiediamo ad Anas di evitare l’isolamento del territorio, realizzando una bretella alternativa o migliorando la strada poderale per i mezzi di soccorso, consentendo anche il passaggio degli automobilisti. Si parla di più 4 mesi di lavori. I danni per la nostra economia saranno incalcolabili, per non parlare del diritto alla salute garantito dall’ospedale San Camillo».

È furioso il presidente della Comunità montana Gennargentu Mandrolisai, Alessandro Corona: «Prima di dar corso all’ordinanza e dar seguito ai lavori, Anas dovrebbe accertarsi di non lasciare isolato un intero territorio, potenziando la bretella poderale. La nota Anas ci preoccupa. Non staremo a guardare, facendo sentire alta la nostra voce». Giovedì, alle 12, è convocato il vertice a Nuoro fra i sindaci e la neo prefetta Alessandra Nigro.