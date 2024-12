Sa Codina, fine dei lavori a marzo 

Suona come una doccia gelata per la Barbagia-Mandrolisai la proroga dei lavori nel ponte “Sa Codina” al 28 marzo prossimo facendo slittare il cronoprogramma iniziale, che avrebbe voluto la fine del cantiere il 29 novembre. Ad annunciarlo l’Anas, evidenziando la necessità di ulteriori interventi e specificando come «i lavori risultano ancora in corso e pertanto permangono le esigenze di garantire la sicurezza della circolazione stradale e delle maestranze impegnate».

I cantieri sono stati consegnati lo scorso luglio con la chiusura totale del traffico, deviato sulle provinciali 31, 4 e 60 e disagi per mezzi di trasporto pubblico, automobilisti, studenti e imprese, da mesi costretti a percorrere il doppio dei chilometri per raggiungere Sorgono, Tonara e Nuoro.

Le reazioni

Anas spiega che «l’esecuzione dei lavori risulta indispensabile per garantire la sicurezza e la funzionalità dell’opera. I Comuni, però, salgono sulle barricate.

«Ci sentiamo presi in giro - tuona il vicesindaco di Tiana Francesco Noli - ben venga l’ammodernamento di opere come questa, ma così è troppo. Ci saremo aspettati non solo delle maggiori comunicazioni sui ritardi, ma che i cantieri fossero già conclusi dopo mesi e mesi di caos. Chiediamo l’intervento del Prefetto, garantendo la realizzazione di una bretella transitabile a tutti, ma anche spiegazioni certe sui ritardi. Ci riserveremo di valutare iniziative di protesta».

I sindaci

Da Ovodda, la sindaca Ilenia Vacca commenta: «Se fin dall’inizio nutrivo dubbi sul fatto che i lavori si sarebbero chiusi in 120 giorni, figuriamoci ora che si parla di marzo. Non posso che ritenermi seriamente preoccupata per studenti e lavoratori che dovranno percorrere molti più chilometri del previsto».

Dice Maurizio Cadau, primo cittadino di Belvì: «C’era l’impegno affinché il ponte potesse riaprire prima dell’inverno. Le nostre perplessità erano molteplici, ma ci abbiamo messo la faccia chiedendo a tutti i pendolari, e non solo, di fare un ulteriore sacrificio per avere una miglioria sulla viabilità. Ad oggi, invece, i cantieri risultano fermi da venti giorni e le nostre paure diventano realtà, con ulteriori mesi di ritardo. Mi appello a tutte le istituzioni regionali affinché si faccia chiarezza e ci siano penali esemplari».

