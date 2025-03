«Sa che ho un’altra ma non mi molla» 

A ricostruire nel dettaglio quello che, per il pubblico ministero Marco Cocco è il movente dell’omicidio di Francesca Deidda, 42anni di San Sperate, uccisa con diverse martellate alla testa il 10 maggio dello scorso anno e trovata dopo vari mesi chiusa in un borsone nei boschi tra Sinnai e San Vito, lungo l'ex Orientale Sarda, sono i messaggi che il marito, Igor Sollai, 43 anni, si scambiava con l’amante. L’autotrasportatore, reo confesso del femminicidio e attualmente sotto processo in Corte d’assise, rischia l’ergastolo.

I file audio

È del 3 gennaio 2024 il primo messaggio ad aver insospettito gli inquirenti, prima che l’uomo decidesse dopo molti mesi di confessare quando ormai tutti gli indizi raccolti dalla Procura avevano reso chiaro che fosse lui l’unico sospettato del delitto. Si tratta di un file audio che Sollai ha scambiato con l’amante. Nel messaggio il 43enne riferisce alla donna che sta cercando tutti gli escamotage per interrompere il matrimonio, ipotizzando di dare a Francesca Deidda 20mila euro per 5 mesi. «Vedi, lei ha capito che io c’ho un’altra fisso e nonostante tutto, mica mi molla» , si legge nelle carte dell’accusa, tutte depositate ai giudici dopo l’accordo tra il pm Cocco e gli avvocati difensori, Carlo Demurtas e Laura Pirarba, «mica c’è una sua iniziativa eh! Sai che tuo marito ha un’altra, è palese, ha cambiato le sue abitudini dall’oggi al domani eppure vedi che lei non fa il primo passo…quindi per quello che ho capito mi devo muovere io in un certo modo» . Poco meno di un mese più tardi, il 30 gennaio, sempre con un audio-messaggio whatsapp l’imputato ha contattato un parente per chiedere se potesse acquistargli del cianuro, mentre il 2 maggio – chattando con l’amante – Sollai le riferisce che «potrebbe chiudere entro il mese». Il riferimento, per gli investigatori, sarebbe alla separazione. Due giorni prima dell’omicidio, con un altro vocale mandato alla giovane amante, l’autotrasportatore la rassicura che, nei giorni successivi, potrebbero addirittura organizzare un weekend assieme.

Ore prima del delitto

L’8 maggio tra le 15.51 e le 15.57, l’imputato cerca sul motore di ricerca Google le frasi «Come fare sparire un corpo» e «il metodo più veloce per fare un fosso», poi il giorno dopo, cerca «dimissioni» nel sito del Ministero del Lavoro. Una volta morta la moglie, sarebbe stato lui ad effettuare l’operazione online sostituendosi a Francesca Deidda per licenziarsi senza preavviso dal posto nel call center dove la donna lavorava: un gesto talmente improvviso da insospettire le amiche e colleghe che, non sentendola più avrebbero da quel momento ricevuto solo messaggi (che avrebbe mandato lo stesso Sollai). Il giorno dell’omicidio, poche ore prima, l’autotrasportatore cerca su internet notizie di una donna chiusa in un borsone e rinvenuta cadavere nel Po, poi ancora «se il corpo di un defunto venisse messo in un sacco e poi sottovuoto, si arresterebbe la decomposizione?», «Come nascondere un cadavere?», «Manuale dell’omicida maldestro: come si lava il sangue», «Cosa succede se vieni colpito alla testa?».

Con l’amante

Secondo la ricostruzione degli inquirenti la donna sarebbe stata uccisa verso le 21 del 10 maggio e Sollai sarebbe uscito con il corpo di Francesca Deidda nel borsone alle 22.32, per poi dirigersi sulla statale 125. Alla 23.45 gli investigatori sostengono che ci sia stata una telefonata con l’amante di 4 minuti. Prima avrebbe scritto: «L’ho lasciata». In realtà l’aveva uccisa.

