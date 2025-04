Sa Casaia, un tesoro da recuperare 

Il settecentesco edificio de Sa Casaia era in origine un ospizio di frati cappuccini, ampliato come convento nel 1733 e trasformato dai Savoia prima in Monte Frumentario (1766) poi in sede della guarnigione militare. Nell’ultimo periodo fu utilizzato come caseificio, come suggerisce il toponimo. Oggi il monumento storico, a nord di piazza Fra Locci, è in stato di abbandono, con le murature in fase di crollo e la vegetazione infestante che le invade. Il Comune di Tortolì vuole riportarlo agli antichi splendori per convertirlo a scuola di recitazione, integrando le realtà attigue esistenti - lo spazio teatrale all’aperto e il Teatro San Francesco- in cui sono previsti interventi di manutenzione strordinaria. «L’intervento è parte di un programma culturale in fase di sviluppo, importante per tutto il territorio di Tortolì e l’Ogliastra», spiegano dalla Giunta Ladu.

C’è poco tempo da perdere, anche perché i muri perimetrali hanno confermato la loro vulnerabilità: pochi mesi fa una parte, al confine con il campo sportivo, è crollata sotto il peso dell’acqua. «Il recupero del bene - ammettono dal palazzo di via Garibaldi - è molto urgente in quanto si tratta di un elemento degradato e pericoloso ubicato nell’ambito di un contesto culturale e sociale molto vitale. Il mancato intervento potrebbe comportare la perdita di un patrimonio storico di eminente importanza per Tortolì e la Sardegna». L’avvio dell’intervento, però, non appare imminente: serve reperire 4 milioni di euro. Superato lo scoglio burocratico (essendo proprietà privata, il bene sarà soggetto a esproprio), l’amministrazione dovrà andare a caccia dei fondi necessari all’intervento.

