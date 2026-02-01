Sa Carrela, un cavaliere su tre in sciopero 

Si allarga la protesta contro il decreto Abodi. Per le prove generali di sa Carrela ‘e nanti, previste domenica 8, sono 17 i cavalieri pronti a lasciare cavalli e speroni a casa, perché non condividono le imposizioni, calate dall'alto, di indossare caschetti e giubbetti protettivi.

Il segnale

Un cavaliere su tre (55 gli iscritti alla corsa carnevalesca in maschera) ha intenzione di non scendere alle pariglie lungo via Roma in vista del trittico carnevalesco dal 15 al 17 febbraio. Non rappresentano quindi la maggioranza dell’associazione Cavalieri de Sa Carrela ‘e nanti che, una decina di giorni fa in Prefettura aveva sancito l’accordo per l’uso dei dispositivi di sicurezza ministeriali insieme al sindaco, Diego Loi, e al prefetto, Salvatore Angieri.

Il motivo

«Abbiamo deciso per uno sciopero proprio la domenica delle prove generali con l’astensione di molti cavalieri. Una protesta in segno di solidarietà con le altre manifestazioni equestri identitarie come la Sartiglia di Oristano. Non è una contrarietà alle norme di sicurezza in senso stretto, che abbiamo sempre rispettato, ma perplessità su una imposizione di vincoli calati dall’alto, senza tener conto delle situazioni locali e contingenti che potrebbero alterare la tradizione secolare della celebre corsa», affermano i diciassette cavalieri in una nota.

L’associazione

Il presidente dell’associazione Cavalieri, Totti Manca, ribadisce la posizione presa dall’inizio: «Ognuno è libero di fare le proprie scelte, tutte rispettabili, però non possono contravvenire alle norme di sicurezza oggi in vigore. Il decreto, per quanto ad alcuni non possa piacere, parla chiaro e garantisce la tutela di cavalieri, cavalli e pubblico, proprio a salvaguardia dell’identità della corsa. Queste norme non snaturano in alcun modo il fascino e la forza della tradizione de Sa Carrela ‘e nanti che è stata costruita nei secoli».

