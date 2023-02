Sa Carrela protagonista tra dolci, cori e ottimo vino  

Impavidi e mascherati in sella a superbi cavalli ango-arabi e purosangue alla conquista della gloria sui 400 metri di terriccio de sa Carrela ‘e nanti. Gli abili cavalieri tornano a cimentarsi in un galoppo sfrenato tra ali di folla.

La festa

Sa Carrela ‘e nanti è una corsa sfrenata e passionale che racchiude la metafora della vita, diceva Mimmiu Maicu, già cavaliere della corsa e poeta: abilità e forza al galoppo tra le anguste curve di via Roma debbono andare d’accordo con senno e cuore nel condurre le pariglie per formare il binomio perfetto uomo-cavallo, rispettando la sensibilità dei nobili animali, che in questo angolo di Montiferru sono allevati con devozione sacrale. Tradizione equestre antica quella di Santu Lussurgiu che risale probabilmente all’epoca dei Giudici di Arborea, poi transitata con gli Spagnoli.Oggi alle 15.30 scatta l’edizione 2023, mentre nelle cantine di via Roma si vive la genuina ospitalità lussurgese tra bicchieri di vino, canti a cuncordu e culurzones e tzipulas.

In pista

Cinquanta cavalieri in pista, 3 esordienti Davide Ruiu e Matteo Chessa appena 19 anni, Giacomo Spanu 23, scortati dall’esperienza del veterano Chiccu Motzo, 64 anni. Nella parallela via sa Nughe tanti stand di prodotti agroalimentari tipici: dal casizolu re della tavola, alla salsiccia, dall’abbardente alla birra artigianale, dai dolci tradizionali con pasta di mandorla al pane. L’associazione Amici degli Animali presenta le sue attività nel suo punto informativo. Carrela ‘e nanti occasione imperdibile per conoscere cultura e tradizioni lussurgesi: la Fondazione Hymnos dell’antico canto a Cuncordu e il Museo della tecnologia contadina “Francesco Salis”.