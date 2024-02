Sa Carrela, padre e figlio al galoppo 

Di padre in figlio per perpetuare la tradizione plurisecolare de Sa Carrela ‘e nanti. Marco Ledda e il figlio Gabriele galopperanno insieme su splendidi anglo arabi tra ali di folla acclamanti, lungo l’impegnativa via Roma per riprodurre il senso della sfrenata corsa carnevalesca. Marco, 48 anni, ha esordito nel 1990 appena 14enne: sulle spalle tante discese in sa Carrela, ora passa il testimone al figlio di 16 anni Gabriele, per tramandare la nobile arte equestre lussurgese.

Le emozioni

Gabriele nutre questa passione già da bambino: «Sono orgoglioso di seguire questa tradizione familiare e fiero di essere accompagnato da mio padre. Alle prove generali ho provato un pizzico di emozione quando ho visto tanti spettatori assiepati lungo sa Carrela. Poi mi sono rassicurato perché avevo al mio fianco mio babbo, una volta impostata sa pareza, la pariglia, ha prevalso la concentrazione sulla corsa. Terminata la discesa al galoppo ho provato un senso di liberazione».

Per il padre Marco: «L’emozione più bella poter accompagnare mio figlio. Abbiamo affinato l’intesa alle prove e ora siamo pronti per i tre giorni carnevaleschi».

«Emblema di identità»

Sa Carrela ‘e nanti è la personificazione dell’arte equestre lussurgese tramandata nei secoli, molto più antica della cronaca dello storico Vittorio Angius che ne decantava le lodi nel dizionario storico-geografico a metà dell’Ottocento. Una tradizione che risale verosimilmente all’epoca dei Giudicati.

«Un’emblema di identità e tradizioni legate alla cultura equestre e alla maestria degli artigiani, sintesi di ciò che il paese rappresenta per il territorio e i suoi cittadini: passione nell’allevamento, eccellenze dell’artigianato, qualità dei prodotti tipici e la cultura dell’ospitalità», precisa la vicesindaco Francesca Citroni.

Il programma

Sa Carrela ‘e nanti si svolge da domani fino a martedì 13. Una cinquantina i cavalieri su cavalli anglo arabi e sella italiano, che si esibiranno in spericolate pariglie alla ricerca della gloria. Nessun premio, nessuna medaglia, solamente l’eccitante sfida di formare una bella e composta pariglia, per ricevere consenso e acclamazione popolare.

La manifestazione è organizzata dall’associazione Cavalieri Sa Carrela ‘e nanti e dal Comune, con la collaborazione di Pro Loco, Unla, Fondazione Hymnos, del Centro commerciale naturale “Bantzigallelle”, Compagnia barracellare e della Protezione civile di Santu Lussurgiu e volontari.

RIPRODUZIONE RISERVATA