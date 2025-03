Sa Carrela, magia tra la folla 

Finale in bellezza con un tripudio di emozioni e pathos per Sa Carrela ‘e nanti. L'inimitabile corsa equestre lussurgese ha regalato brividi a migliaia di turisti che hanno invaso il borgo montiferrino per il trittico carnevalesco.Un'allegorica e gioiosa festa, partecipata dai grandi e dai piccini, solo Sa Carrela ‘e nanti sa regalare quella magia coinvolgente tra cavalieri, cavalli e pubblico, spettatore che diviene parte integrante della rappresentazione equestre carnevalesca, ritmata dal mossiere e speaker Mariano Lo Piccolo.

La manifestazione

Cavalieri che mai come quest’anno hanno mostrato maestria e audacia nel condurre armonicamente sas parezas sfrecciando tra ali di folla acclamante. Del resto ci vuole poco a Santu Lussurgiu per Carnevale, u n vestito di carnevale e vino da tracannare e una cantina nero demonio , recitava il poeta lussurgese Giovanni Corona. Bilancio estremamente positivo, quindi. Il piano di sicurezza ha funzionato perfettamente grazie all’organizzazione del Comune e dell’Associazione cavalieri de Sa Carrela ‘e nanti e Pro Loco, quindi servizio d'ordine coordinato dai Carabinieri della compagnia di Ghilarza, con la Prefettura, il servizio veterinario dell'Asl di Oristano e il Pronto Soccorso con le ambulanze della Croce Rossa.

L’emozione

Un'emozione irrefrenabile lungo i quattrocento metri di via Roma, uno spettacolo che ha lasciato mozzafiato esperti del mondo equestre, appassionati e visitatori, rasentati dagli zoccoli dei cavalli lanciati a sfrenata velocità nelle sinuose curve di Biadorru. Una splendida festa nel segno della sacra ospitalità offerta dai residenti di via Roma, che non hanno lesinato vino e dolci carnevaleschi. «Un sentito grazie a tutti gli attori protagonisti della manifestazione equestre, che cresce di anno in anno confermandosi tra i grandi eventi tradizionali della Sardegna» commenta il sindaco Diego Loi. «L’augurio è godere altre belle edizioni e l’arrivederci al prossimo anno» sottolinea Pierantonio Manzella presidente dell’Associazione cavalieri, soddisfatto di questa edizione che passa agli annali della storica corsa.

Premi all'esordiente Emanuele Ledda, appena 16 anni, e al veterano Chicco Motzo, 66 anni, che ha corso 54 edizioni ininterrottamente. I premi per le migliori maschere alle parezas: prima la coppia Nicola Migheli e Sebastiano Murtas, secondo posto per Antonio Borrodde e Giovanni Porcu, terzo premio per Marco Dessì e Gabriele Ledda. Oggi, mercoledì delle ceneri, inizia il periodo di penitenza quaresimale, a Santu Lussurgiu si piangono i bagordi carnevaleschi, ma già si sta pianificando la prossima Carrela ‘e nanti.

