Sa Carrela incanta il pubblico 

Cala il sipario su Sa Carrela ‘e nanti 2024, la storica e spettacolare corsa carnevalesca. I cavalieri mascherati lanciati in un galoppo sfrenato nei quattrocento metri di via Roma hanno regalato emozioni uniche alla folla entusiasta per le pariglie. Numeroso il pubblico che ha seguito la diretta streaming in Germania, Francia, Svizzera e nella Penisola, per la gioia dei tanti emigrati sardi. I residenti di via Roma ancora una volta hanno confermato l’ospitalità nell’accogliere turisti e appassionati nelle proprie case fra buon vino e dolci tradizionali. Servizio d’ordine ineccepibile che ha garantito la sicurezza per tutto l’evento, uno staff imponente pianificato dall’Associazione cavalieri con la protezione civile di Santu Lussurgiu e Ussaramanna, le compagnie dei Barracelli lussurgesi, di Bonarcado, Cuglieri, Norbello e Paulilatino, e i volontari. Il coordinamento affidato ai carabinieri della Compagnia di Ghilarza, guidati dal capitano Nico Lamacchia. E ancora il servizio veterinario dell’Asl di Oristano e il primo soccorso con due ambulanze.

In pista

Hanno partecipato i cavalieri: Antonio Diego Are, Leonardo Are, Salvatore Are, Pietro Are, Antonio Bellinzas, Antonio Borrodde, Carlo Branchini, Enzo Campus, Francesco Campus, Antonio Caratzu, Francesco Carrus, Francesco Chessa, Matteo Chessa, Andrea Cocco, Samuele Denti, Giambattista Deriu, Gianfranco Deriu, Marco Dessì, Giovanni Fais, Francesco Floris, Marco Ledda, Gabriele Ledda, Luigi Ledda, Mario Malica, Giommaria Malica, Totti Manca, Pierantonio Manzella, Andrea Meloni, Nicola Migheli, Chicco Motzo, Giovanni Motzo, Alessandro Mura, Andrea Mura, Antonio Mura, Vittorio Mura, Sebastiano Murtas, Piermarco Nughes, Andrea Pes, Carlo Pani, Antonello Pintus, Alessandro Piras, Andrea Pische, Francesco Pische, Matteo Pische, Giuseppe Piu, Matteo Piu, Giovanni Porcu, Raffaele Porcu, Davide Ruiu, Gianfranco Sechi, Stefano Serreli, Walter Soru, Giacomo Spanu.

