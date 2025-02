Sa Carrela ‘e nanti, si prepara la pista 

C’è aria di Sa Carrela ‘e nanti nel paese montiferrino. La festa che unisce sfrenatezza, goliardia e abilità equestre e che attrae ogni anno migliaia di visitatori e appassionati. Primo appuntamento domenica 23 con le prove generali per testare il terriccio che verrà adagiato in via Roma, e per testare le sinuose curve teatro di destrezza dei cavalieri in sella a eleganti cavalli anglo arabi.

Festa, divertimento e occhio alla sicurezza, giusto qualche giorno fa il vertice in prefettura a Oristano. Presenti il sindaco Diego Loi, quindi Pierantonio Manzella presidente dell’associazione cavalieri de Sa Carrela ‘e nanti: è stato approvato il piano, con il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, che prevede intensificazione dei controlli e ordinanze di divieto di vendita di superalcolici in contenitori di vetro durante l’evento. D’accordo il presidente Manzella: «Siamo consapevoli dell’importanza storica e culturale dell’evento e quindi stiamo predisponendo tutte le misure, secondo le normative vigenti, per svolgere in sicurezza l’evento». Il sindaco Diego Loi commenta: «Procederemo a breve nell’allestimento del percorso che verrà collaudato qualche giorno prima delle prove. Importante la conferma del riconoscimento dal Ministero tra i carnevali storici d’Italia, l’amministrazione sta partecipando anche al nuovo bando regionale per le manifestazioni di grande interesse turistico. Il sostegno degli enti consentirà di rafforzare il programma promozionale, con la conferma della diretta streaming per la visione del pubblico che non potrà partecipare in presenza». Ieri sono cominciati i lavori per la rimozione dell’asfalto da via Roma e la posa del terriccio. Appuntamento il 2, 3 e 4 marzo per la sfrenata corsa.

