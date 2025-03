Sa Carrela ’e nanti, primo atto delle sfrenate pariglie 

È l’ora de Sa Carrela ‘e nanti, una corsa senza tempo dall'atmosfera magica e dalle origini arcane, che mantiene intatto il suo fascino nei secoli. Oggi alle 15 ai nastri di partenza una cinquantina di cavalieri mascherati, in sella a superbi anglo-arabi e sella italiano, che si lanciano al galoppo lungo i quattrocento metri di terriccio di via Roma. Cavalieri senza età, dal 16enne esordiente, Emanuele Ledda, al veterano Chicco Motzo, 66 anni. Edizione 2025 con un budget importante che sfonda i 200mila euro. Una corsa sfrenata che rapisce migliaia di spettatori. Sa Carrela ‘e nanti si mantiene secondo tradizione come l'antica arte equestre lussurgese: almeno una cinquantina gli allevamenti per circa 300 cavalli, 8 scuderie attrezzate che preparano e addestrano per conto terzi, poi tanti i privati che posseggono box. Il presidente dell’associazione Cavalieri, Pierantonio Manzella, invita «tutti al buon senso, al rispetto delle norme di sicurezza per la riuscita dell’evento. Auguro a tutti di godersi sa Carrela e il Carnevale, buon divertimento con la massima attenzione». Il sindaco Diego Loi invita «tutti a venire a trovarci per godersi sa Carrela ‘e Nanti, un’occasione di unirsi alla nostra comunità e assistere dal vivo a una delle manifestazioni più affascinanti dell’Isola».Servizi: i parcheggi nel campo dell’ex collegio Carta-Meloni, in via san Giuseppe. In via sa Nughe tanti stand di prodotti agroalimentari tipici. Per il pronto soccorso ci saranno ambulanze, poi servizio d’ordine garantito da carabinieri, barracelli e Protezione civile. È anche un’occasione per conoscere cultura e tradizioni lussurgesi, per visitare la Fondazione Hymnos del canto a Cuncordu e il Museo della tecnologia contadina.

