VaiOnline
Santu Lussurgiu.
18 febbraio 2026 alle 00:23

Sa Carrela ‘e nanti,  in via Roma si chiude in bellezza 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Chiude in bellezza Sa Carrela ‘e nanti con entusiasmanti pariglie che hanno regalato brividi a turisti e affezionati della storica corsa carnevalesca. Un'edizione da consegnare agli annali con il ritorno di un classico della sfrenata corsa che intreccia destrezza e audacia: sa pareza ‘e tres, la pariglia con tre cavalieri. Cinquanta cavalieri affiatati in un abbraccio per una prova di valore e appartenenza, un rito collettivo che unisce generazioni diverse. Anche i giovanissimi al galoppo, gli esordienti Gabriele Sechi e Francesco Scano, per trasmettere passione e garantire il futuro della sfrenata corsa.

Tra il pubblico anche Roberto Parnetti da Arezzo, direttore responsabile de “Brontolodicelasua” giornale online del mondo del cavallo: «Un piacere essere qui, questa corsa è spettacolare. Rappresenta la genuinità di una rievocazione che va in scena da secoli, mantenere e valorizzare questa tradizione fa onore alla comunità lussurgese».

Una festa carnevalesca irresistibile, che appassiona e rapisce per la sua autenticità, scandita in modo avvincente dallo speaker Mariano Lo Piccolo. Una manifestazione che conserva intatta la sua identità, conosciuta e apprezzata per l’abilità equestre, organizzata in maniera esemplare dall'associazione Cavalieri de Sa Carrela ‘e nanti, dal Comune di Santu Lussurgiu, con i carabinieri della Compagnia di Ghilarza, barracelli, Protezione civile, Croce rossa e tanti volontari. Un merito particolare ai residenti di via Roma che ogni anno omaggiano migliaia di turisti con la loro ospitalità.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Redditi, i più ricchi sono nel Campo largo

Canu (Sinistra Futura), primo in Consiglio. Tra gli assessori in cima Laconi (Pd) 
Vacanze

«Un milione di turisti? Meglio la stagione da marzo a novembre»

Dopo l’incendio a Punta Molentis più controlli per tutelare l’ambiente 
Francesco Pintore
Cagliari 17 febbraio 2026- Sfilata carnevale martedì grasso - S. Anedda Endrich
Cagliari 17 febbraio 2026- Sfilata carnevale martedì grasso - S. Anedda Endrich
Carnevale

Da Tempio a Cagliari, carri e maschere in piazza

Il ritorno del corteo nel capoluogo e il grande rogo di Re Giorgio in Gallura 
(Andrea Busia, Serafino Corrias, Nicole Fenu, Giorgio Onano, Giovanna Pittalis, Umberto Zedda)
Verso il referendum

Giustizia, nuovo scontro Meloni: la magistratura ci ostacola sui migranti

Riforma, Nordio accelera «Ha già i decreti attuativi» 
Il disastro

Un rogo divora il teatro Sannazaro

Incendio in pieno centro a Napoli, 25 case evacuate. Giuli: «Tornerà com’era» 
Le trattative

Italia al Board di pace tra le polemiche

Il ministro Tajani ha confermato la partecipazione al Parlamento 