Sa Carrela ‘e nanti,  in via Roma si chiude in bellezza 

Chiude in bellezza Sa Carrela ‘e nanti con entusiasmanti pariglie che hanno regalato brividi a turisti e affezionati della storica corsa carnevalesca. Un'edizione da consegnare agli annali con il ritorno di un classico della sfrenata corsa che intreccia destrezza e audacia: sa pareza ‘e tres, la pariglia con tre cavalieri. Cinquanta cavalieri affiatati in un abbraccio per una prova di valore e appartenenza, un rito collettivo che unisce generazioni diverse. Anche i giovanissimi al galoppo, gli esordienti Gabriele Sechi e Francesco Scano, per trasmettere passione e garantire il futuro della sfrenata corsa.

Tra il pubblico anche Roberto Parnetti da Arezzo, direttore responsabile de “Brontolodicelasua” giornale online del mondo del cavallo: «Un piacere essere qui, questa corsa è spettacolare. Rappresenta la genuinità di una rievocazione che va in scena da secoli, mantenere e valorizzare questa tradizione fa onore alla comunità lussurgese».

Una festa carnevalesca irresistibile, che appassiona e rapisce per la sua autenticità, scandita in modo avvincente dallo speaker Mariano Lo Piccolo. Una manifestazione che conserva intatta la sua identità, conosciuta e apprezzata per l’abilità equestre, organizzata in maniera esemplare dall'associazione Cavalieri de Sa Carrela ‘e nanti, dal Comune di Santu Lussurgiu, con i carabinieri della Compagnia di Ghilarza, barracelli, Protezione civile, Croce rossa e tanti volontari. Un merito particolare ai residenti di via Roma che ogni anno omaggiano migliaia di turisti con la loro ospitalità.

RIPRODUZIONE RISERVATA