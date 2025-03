Sa Carrela ’e nanti, attesa per la giornata conclusiva 

Un’altra giornata de Sa Carrela ‘e nanti. L’esuberante corsa non ha tradito le attese di tanti appassionati accorsi da tutta l’Isola e oltre Tirreno per godersi le sfrenate pariglie lanciate al galoppo in via Roma. Eleganti e armoniche le parezas dei cavalieri mascherati, in sella a possenti cavalli anglo-arabi, hanno regalato emozioni uniche al pubblico acclamante. Ieri, seconda giornata, su Lunis de sa pudda, incentrata sulla prova di abilità ad abbattere fantocci di galline: in piazza San Sebastiano i migliori sono stati Antonio Caratzu con 4 abbattimenti, Raffaele Porcu, Matteo Chessa, PierAntonio Manzella e Giuseppe Piu con 2.

Spettacolo possibile grazie all’imponente organizzazione, con Comune e Associazione cavalieri in prima linea, quindi Pro Loco. Puntuale il servizio d’ordine coordinato dai carabinieri della Compagnia di Ghilarza guidati dal comandante Nico Lamacchia, e assicurato dalle squadre della protezione civile di Santu Lussurgiu e di Ussaramanna,i barracelli lussurgesi e i loro colleghi di Bonarcado, Cuglieri, Norbello e Paulilatino, e tanti volontari. Il servizio veterinario è stato garantito da due professionisti dell’Asl di Oristano, e il primo soccorso sanitario con due autoambulanze.

Una festa per tutti nel sacro nome dell’ospitalità, con vino nelle cantine per i turisti, sedotti dalla generosità dei vignaioli lussurgesi, zippole e culurzones alle mandorle per i più golosi. Oggi, gran finale per l’ultima giornata, con nuove evoluzioni equestri per chiudere il Carnevale. ( j. p. )

