Sa Cariasa, ciliegie e tanto divertimento 

Non è solamente un evento gastronomico, la sagra della ciliegia di Bonarcado incarna l'identità culturale, la vocazione agricola e lo spirito sociale della comunità. Per festeggiare degnamente la frutta rossa di Bonarcado è stata prevista una edizione speciale domani della 22sima Sa Cariasa bonarcadesa, organizzata dal Coro di Bonarcado, con numerosi volontari e cittadini e con il sostegno finanziario del Comune.

Accoglienza

Migliaia di turisti attesi per degustare il frutto primaverile e scoprire il ricco patrimonio storico-culturale del borgo montiferrino. Nelle bancarelle 20 quintali di prodotto con la varietà “duroni precoci”, provenienti dai privati e dai ciliegeti comunali di Pranos e Pabarile. Poi la grande torta di ciliegie da degustare nel parco di Ortu Mannu. «È un momento di coesione sociale che rafforza l'identità del paese, per valorizzare le tradizioni locali e promuovere il territorio», sottolinea la sindaca Annalisa Mele.Bonarcado vanta una lunga tradizione nella coltivazione delle ciliegie, con impianti che risalgono a oltre 70 anni fa, quasi ogni famiglia ha un pezzo di terra con piante di ciliegio. Dopo i primi impianti a valle del paese, la scelta di installare frutteti in zone più collinari: tra i 600 e i 700 metri. Anche a San Leonardo de Siete Fuentes ci sono rigogliosi frutteti bonarcadesi, che danno ottimi raccolti con ciliegie a maturità tardiva.Una passione ma anche una ricchezza per l’economia locale che rifornisce tutta la provincia di Oristano. Nelle annate proficue si arriva a una decina di tonnellate che soddisfano il mercato locale e non solo, le ciliegie bonarcadesi sono apprezzate e comperate pure nel Campidano e Planargia.

Il programma

Alle 11 l’apertura degli stand per la vendita delle ciliegie e la mostra mercato con l’agroalimentare e gastronomia del territorio presso il parco Ortu Mannu. Alle 17 spettacolo folkloristico musicale con l’organettista Luca Fadda, la voce di Nicola Melas, Lorenzo Mele alla chitarra ed Erich Unter alla tastiera. Alla stessa ora la degustazione della torta alle ciliegie e dei gustosi frutti. Sarà inoltre possibile visitare la Basilica di Santa Maria e il Santuario di Nostra Signora di Bonacatu, monumenti che testimoniano la storia millenaria del paese. Quindi la Casa Museo Nanneddu Sassu per scoprire le opere dello scultore locale. l’Infopoint attivo presso la Pro Loco assicurerà le indicazioni e il supporto logistico per le visite.

RIPRODUZIONE RISERVATA