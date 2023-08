Sa carapigna conquista i turisti e riempie hotel e ristoranti 

Da ventidue anni il Ferragosto per Aritzo coincide con la sagra della carapigna. La manifestazione, nata per iniziativa della società “Sa carapigna di Aritzo” di Chicco Floris e Mirko Lai, ha rinnovato anche quest’anno il suo richiamo riunendo molti turisti.

Martedì la manifestazione si è conclusa dopo tre giorni di festa, allietata dall’esibizione di diversi gruppi musicali e band locali tra cui “Mister fantasy”, “Bandiera Gialla” e “Controtempo”. Ogni giorno dalle 11 alle 20 immancabile la degustazione della carapigna. Martedì i riti religiosi per l’Assunta. Tra le varie attività un laboratorio didattico per bambini. Con una finta neviera e un cavallino in legno i piccoli facevano la ricerca della neve e successivamente tagliavano e spremevano i limoni con la sorbettiera come dei veri “niargios”. Al laboratorio hanno preso parte circa 100 bambini. «C’erano tanti turisti provenienti da diverse località dell’Isola e molti stranieri, specie francesi e spagnoli, che hanno apprezzato sia la lavorazione antica che la bontà del prodotto unico nel suo genere - dice Chicco Floris della società “Sa Carapigna di Aritzo” -. Ristoranti e alberghi erano pieni, c’erano tanti camperisti. Vogliamo ringraziare tutte quelle persone che, nonostante il carovita, sono venute in Barbagia e hanno riempito le strutture ricettive della zona che fino a pochi giorni fa erano rimaste quasi vuote».

