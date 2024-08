Sa Cantonera diventa viale urbano 

Gli ultimi passi in Consiglio Comunale sono fatti. Il progetto è approvato. Nascerà un nuovo percorso pedonale che consentirà di percorrere senza problemi la strada Sa Cantonera a Sestu. Un tratto che conduce dal centro della cittadina, in via Giulio Cesare, alla ex 131, con i suoi centri commerciali.

Viale urbano

Un progetto per una mobilità ecosostenibile, un’alternativa preziosa all’auto, finora unico mezzo sicuro per percorrere questo tratto: «Si tratta di una strada di grande importanza strategica sia per Sestu che per la viabilità metropolitana, in quanto intercetta tutti gli automobilisti che arrivano dall'hinterland sud della città metropolitana e arriva al polo commerciale sulla ex 131 e prosegue nella strada per Assemini», sintetizza la sindaca Paola Secci. Un progetto molto atteso, dai residenti e non solo. Sono tanti infatti a percorrere la strada a piedi per raggiungere i centri commerciali o semplicemente la propria casa, dato che non sono poche le abitazioni.

Le risorse

Sul piatto c’è un milione e mezzo di euro. “I soldi arrivano da fondi europei per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 che abbiamo richiesto per migliorare questa viabilità», continua la sindaca, «un’altra criticità risolta dalla nostra amministrazione. Il progetto comprende il rifacimento del sottofondo stradale, l'asfalto, i marciapiedi e l'illuminazione pubblica e permetterà ai nostri cittadini di raggiungere a piedi e in sicurezza i centri commerciali». Un dettaglio importante viene poi precisato dall’assessore ai Lavori Pubblici Emanuele Meloni: «Un'altra caratteristica peculiare sarà l’abbassamento di quota all’altezza dell’incrocio con la strada che porta all’ex mattatoio, così da rendere più sicure le manovre di immissione alla strada cantoniera».

Lavori fondamentali

Tutto per rendere la strada più moderna: «La situazione della strada non si poteva ignorare, perciò questi lavori sono fondamentali per farla diventare più larga e per realizzare marciapiedi e un impianto di illuminazione pubblica per renderla sicura», spiega il vicesindaco Massimiliano Bullita. La storia di Sa Cantonera è lunga. Una volta aveva il ruolo di condurre alle campagne e alla ex 131 all’altezza della casa cantoniera che le dà il nome. Col tempo sono arrivati i grandi centri commerciali il traffico è aumentato sempre più. Lo scorso anno si sono svolti altri lavori per rifare l’asfalto, che era molto dissestato. Ora con i tempi tecnici per la gara d’appalto il nuovo cantiere dovrebbero partire nei prossimi mesi. Ma non è finita qui. «La vera novità», conclude la sindaca, «è che visto l'importante ruolo Metropolitano insieme al Comune di Assemini abbiamo presentato la richiesta di ulteriori risorse per il completamento dell'opera e per il rifacimento totale della strada Assemini-Sestu».

