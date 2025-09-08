Sa Cantonera chiusa, disagi per le aziende 

In mezzo alla strada sa Cantonera a Sestu continua il via vai di operai, tutto per creare il percorso ciclopedonale. La strada resterà chiusa per tre mesi e le aziende che si trovano qui cominciano ad avere i primi problemi.

I problemi

Da un lato per esempio c’è Alessandro Cipriano, con la sua attività di impianti di riscaldamento, in via Cannedu: «Questo tratto è una strada in parte bianca e in parte asfaltata, e passano clienti e mezzi pesanti. Il rischio è che il fondo si rovini sempre di più. Abbiamo fatto incontri con il Comune e ci hanno promesso che sarà sistemata». I camion poi sollevano tanta polvere, come raccontano clienti e dipendenti. Diverse anche le attività dall’altro lato, in vicolo Monastir: «Speriamo che vada sempre bene, al momento non ho perso clienti», dice Sandro Santagati, che gestisce un’officina. «Siamo quasi chiusi in questo cantiere, i clienti non riescono a raggiungerci», sono le parole, quasi opposte, di Tommaso Lai che ha una rivendita di pellet e mangimi accanto.

I percorsi alternativi

Spesso chi non è di Sestu non conosce le strade, e le aziende condividono i percorsi da usare sui loro canali social. Via sa Cantonera nel tratto dei lavori è affiancata da un lato da via Monastir, asfaltata, a cui si arriva dalla nuova 131 entrando nella strada provinciale 4, o in paese da via Costa; e di fronte, dalla parte opposta, c’è lo sterrato di via Cannedu, con qualche buco, che conduce in via Ottaviano. Al momento c’è un varco che consente di entrare da via Monastir in via Cannedu, ma tra un mese dovrebbe scattare la chiusura totale.

Il Comune

«Purtroppo per attenuare i disagi non è stato possibile creare percorsi paralleli per la presenza del fiume» spiega Massimiliano Bullita, vicesindaco, «e neppure lavorare in fasi o per corsia, perché la strada deve essere scavata e abbassata di un metro all’altezza dell’incrocio, per offrire maggiore sicurezza a coloro che transiteranno. Abbiamo fatto incontri e chi vive disagi capisce comunque l’importanza dell’opera». Emanuele Meloni, assessore ai Lavori Pubblici, continua: «È inevitabile che i disagi proseguano ancora per alcune settimane, ma al termine restituiremo non solo ai residenti e agli operatori della zona, ma all’intera comunità, una strada più moderna e soprattutto più sicura». La sindaca Paola Secci conclude: “Il disagio creato dai lavori, è stato condiviso con chi lavora e vive nella zona. Il risultato finale sarà una strada rinnovata che conferirà maggiore fruibilità agli abitanti e a chi ci lavora».

