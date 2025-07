Sa Cantonera, apre il cantiere per pista ciclabile e marciapiede 

A piedi o in bicicletta sulla strada Sa Cantonera, arrivano pista ciclabile e marciapiede. Niente più pericoli o paure di passare di qui, sfiorati dalle auto a tutta velocità. È l’ultima novità per una strada moderna, anche se per iniziare sarà in parte: «I lavori riguardano il tratto dal rio Sa Cora a poco prima dello scollinamento all’intersezione con via Colle Fiorito», spiega il vice sindaco e assessore all’Arredo Urbano, Massimiliano Bullita. «Tra le opere previste c’è l’adeguamento altimetrico dell’incrocio con la vecchia strada per Monastir, dove si trova il magazzino comunale, con un ribassamento di quasi un metro per poter rendere l’incrocio più sicuro. E poi l’allargamento della strada con la realizzazione di una pista ciclopedonale e l’illuminazione pubblica».

Il tutto costa un milione di euro: «In sede dei tavoli di contrattazione con la Città Metropolitana ho chiesto le risorse per la strada che da Sestu porta alla ex 131. È una strada strategica per i sestesi ma anche per i comuni limitrofi che attraversano Sestu per raggiungere Assemini o il polo commerciale. Grazie alle numerose interlocuzioni è stato concesso il finanziamento, erogato dalla Regione con il Fondo Per lo Sviluppo e la Coesione. E ora finalmente iniziano i lavori», spiega la sindaca Paola Secci. Il progetto era previsto da anni. I lavori per ora si fermeranno in un punto in cui la strada è più larga e facile da percorrere in bici o a piedi, ma l’intenzione resta di continuare a costruire anche lì pista e marciapiede, fino ai centri commerciali della ex 131; ma solo quando arriveranno altri finanziamenti.

Intanto all’inizio di via Giulio Cesare sono arrivati macchine ed operai, e la strada in direzione dell’ingresso per Sestu è chiusa al traffico. Ma molti automobilisti entrano comunque; così c’è chi è costretto a sfiorare la cunetta o a fare marcia indietro, compiendo manovre pericolose. Conviene cercare strade alternative e seguire attentamente i segnali, anche perché le regole potrebbero cambiare. I lavori dovrebbero durare fino a settembre inoltrato. Previsto anche un limite di trenta km orari. Qualche disagio dunque ma il prezzo giusto per migliorare uno degli ingressi principali della cittadina. «L’intervento non rappresenta solo un’opera di manutenzione straordinaria, ma anche un passo concreto verso una mobilità più sicura e sostenibile», precisa Emanuele Meloni, assessore ai Lavori Pubblici. «Sono in tanti, sia studenti che lavoratori, a percorrere a piedi o in bici la strada. L’adeguamento era ormai improrogabile. L’introduzione di una pista ciclopedonale e di un moderno impianto di illuminazione contribuirà a ridurre il rischio di incidenti, migliorando la qualità degli spostamenti e la vivibilità della zona».

