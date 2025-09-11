Prendono il via i festeggiamenti per la 65^ edizione de Sa coja antiga: la rievocazione dell’antico Sposalizio Selargino, una grande festa di folklore, ma nel suo significato più autentico è un ritorno nel passato delle tradizioni della Sardegna. A Selargius rivivono lo sfarzo e i colori delle cerimonie nuziali del Campidano in quello stesso scenario che, per la prosperità contadina e mercantzia, fu sempre teatro di esaltanti manifestazioni di vita e di popolo. In questa edizione, Videolina inizia oggi alle 20 con la “Sa cantada a is piciocas”, serenata, dedicata alle ragazze da maritare, intonata dal gruppo folk Kellarious, diretto dalla maestra Valeria Busu, e la partecipazione del gruppo della Macedonia. La conduzione è di Ambra Pintore, ospite in studio Anna Cristina Serra, poetessa.