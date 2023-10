Sa Battalla, lite sulla paternità 

Mentre Sa Battalla di Sanluri vola in alto fino a conquistare un posto nella “Mappatura delle rievocazioni storiche”, progetto del Ministero della Cultura, in città non si placano le polemiche sulla paternità dell’evento. Botta e risposta sui social fra l’ex sindaco, Antonello Mancusu, che fa risalire la nascita dell’evento al 1997, quando era a capo della Giunta cittadina, e lo storico sanlurese, Gianni Mereu, che ricorda «40 anni di studi su una pagina dolorosa e crudele della storia di Sanluri».

La disputa

La battaglia sulla paternità è nata su facebook, messaggi fra amici che si punzecchiano su chi avrebbe partorito la rivisitazione di un importante appuntamento con la storia. A sollevare il problema è stato Mancosu: «È fastidioso che Mereu tratti Sa Battalla come fosse una sua creatura, una sua invenzione. Ha fatto la sua parte, ma la rievocazione è nata a Sanluri, concepita e realizzata dal Comune, in collaborazione col direttivo della Pro Loco di allora, Armando Carcangiu, Roberto Casu, Antonello Porcedda, con la chiesa, il conte Nino Villasanta e tanti volontari». Un impegno comune che «nel tempo coinvolse massime autorità politiche, civili e culturali presenti alle rievocazioni, compreso il presidente della Repubblica Francesco Cossiga che nel 2001 ci onorò della sua presenza. All’amico Gianni un consiglio, continua a dare il tuo contributo, ma sii più modesto. Restituisci il marchio di Sa Battalla al Comune». La risposta di Mereu non si è fatta fece attendere: «Sono stato io a proporre alla Giunta, all’oscuro di quella pagina che ho ritenuto si dovesse rievocare. Gli amministratori, dopo ripetuta insistenza, la affidarono alla Pro Loco e la nobile associazione si appropriò della manifestazione, alla faccia dei miei 40 anni di ricerca».

La Pro Loco

Tirata in ballo, l’associazione turistica si è fatta sentire: «Chiunque affermi di aver scritto la storia, sbaglia. Nel 1997 decidemmo di mettere in scena la pagina di una triste vicenda. Mereu ho fornito il copione, altri testimonianze di quel passato. La rievocazione è opera di tutta la città. Doveroso rispettare il lavoro degli altri». Il sindaco, Alberto Urpi, è convinto che «la questione si chiarirà presto. Insieme dobbiamo concentrarci sull’importanza della ribalta nazionale. Sono molto felice della conquista, non solo perché ci sarà un sostegno economico, ma soprattutto perché ripaga in soddisfazione il lavoro che la comunità ha svolto in questi 26 anni di vita».

Il caso Sardara

A sorpresa, nell’elenco dell’Istituto centrale per il Patrimonio Immateriale, figura anche Sardara, con “Contendi e cantendi Sa Battalla”. Iniziativa che in Comune è caduta nel dimenticatoio: nessuno sa di cosa si tratti. L’unico che ricorda è l’ex presidente della Pro Loco, Gianpaolo Pisu: «Una rievocazione storica in chiave moderna, con attori protagonisti che hanno cantato e ballato Sa Battalla di Sanluri, il testo l’ho tradotto in sardo. Ho inviato tutto al Ministero della Cultura».

