Sa Battalla, la storia è qui 

Sa Battalla: a Sanluri ritorna l’appuntamento con la storia. Il 28 e il 29 giugno al via gli eventi della XIV rievocazione dello scontro armato del 30 giugno del 1409, alla periferia della città, in località “Su bruncu e Sa battalla”, una lotta cruenta fra l’esercito sardo del Giudicato d’Arborea e lo spagnolo della Corona d’Aragona. La sconfitta del popolo sardo segnò la fine del regno d’Arborea, influenzò fortemente la storia del Mediterraneo centrale, lasciò l’esempio di uomini e donne coraggiosi che si sono battuti per la libertà. Una finestra sul passato che Sanluri dal 1997 riapre ogni due anni, un crescendo di successi fino alla conquista di un posto nella “Mappatura delle rievocazioni storiche” del ministero della Cultura.

Evento identitario

La città del Medio Campidano si appresta a tornare indietro di oltre 600 anni con riproduzioni dell’epoca di abiti, corazze, armi e mestieri. Due intense giornate vissute tra accampamenti medievali, teatro, convegni, concerti, mostre e percorsi storici. Sabato 5 luglio invece, ad approfondire i temi del medioevo toccherà al giornalista e divulgatore televisivo Aldo Cazzullo. Un lavoro di squadra che ha coinvolto 25 associazioni storiche di tutta la Sardegna, una decina quelle cittadine che collaborano per organizzare al meglio la manifestazione, passo dopo passo in collaborazione con la Pro loco e il Centro di diffusione di attività culturali.

«Continuiamo ad investire – afferma il sindaco, Alberto Urpi – su elementi della nostra identità storica e culturale che, oltre a conservare la nostra memoria, costituiscono un tassello importante per la promozione turistica. Sa Battalla è un avvenimento che ha caratterizzato profondamente la storia locale, un momento cardine del Medioevo nel Mediterraneo con ripercussioni negli assetti geopolitici successivi. Quest’anno abbiamo aggiunto ulteriori elementi, oltre alla rievocazione sul campo di battaglia e al castello ci saranno momenti recitati per approfondire la parte storica, importante per noi sardi».

Lo scontro

Domenica, alle 18.15, il clou con la rievocazione della battaglia vinta dagli aragonesi che trovarono la facile via per l’assalto al castello. Tra le novità di quest'anno nella fortezza medievale la recita di episodi da attori professionisti, sotto la regia di Marco Spiga, l’obiettivo è far capire Sa Battalla e le conseguenze che lasciò ai posteri. Chi desidera assaporare dal vivo la ricostruzione, può acquistare il posto nelle tribune sia per la rievocazione sia per l'assalto al castello, voce narrante rispettivamente quelle di Eugenio Lobina e di Gianni Mereu. Sabato la messa in ricordo dei caduti e un interessante convegno con Giovanni Serreli e Gianni Mereu, in serata il complesso a fiati Ponchielli. Domenica, Consiglio comunale solenne, visite guidate, cortei storici, vestizioni e investiture di cavalieri. Ogni sera, dalle 18, il parco S’Arei si trasformerà in un accampamento medievale con attività didattiche e ludiche.

