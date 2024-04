Sa battalla, la manifestazione raccontata in 329 scatti 

“I colori de sa battalla”: il concorso 2023 aperto a tutti gli amatori e agli appassionati di fotografia senza limiti di età è stato un successo di numeri, 329 scatti hanno raccontato il grande evento che proprio lo scorso anno è stato inserito dal ministero della Cultura nella mappatura delle rievocazioni storiche nazionali.

L’iniziativa promossa dalla Pro Loco e dalla Compagnia Aragon, sotto la regia di Antonio Bandinu, si chiude domani con la premiazione al castello, alle 18, dei tre vincitori, Gianluca Demartis, Giuseppe Usai, Gianluca Putzolu. Nessun dono da ritirare, ma un invito a cena per due persone. Le 30 immagini più suggestive, scelte dai partecipanti alla Festa del borgo, sono state esaminate da una giuria composta da fotografi, esperti nella comunicazione, rappresentanti di Comune, Pro Loco, gruppo Aragon. «L’obiettivo del concorso – dice Bandinu – è quello immortalare i vari momenti dell’evento, cogliere il lavoro di preparazione dei gruppi storici per rievocare la manifestazione. La conferma del successo è arrivata quando abbiamo esposto le fotografie al pubblico per il voto. Tantissime persone hanno invaso gli spazi aperti del cortile del Palazzo civico e apprezzato, attraverso le immagini, le diverse fasi di “sa battalla”». Le foto hanno dato vita a Medievalia, un calendario 2024. ( s. r. )

RIPRODUZIONE RISERVATA