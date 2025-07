Sa Battalla diventerà un fumetto 

Sa Battalla di Sanluri: la storia diventa un fumento. «Un giornalino – dice il sindaco Alberto Urpi – capace di creare un ponte tra passato e presente, di avvicinare grandi e piccini alla nostra storia attraverso una lettura accattivante, innovativa, leggera. Non possiamo che essere contenti di ogni occasione per parlare della nostra identità, del nostro patrimonio storico e culturale». E così, dopo 616 anni, la battaglia originale del 1409 prende nuova vita tra le pagine di una graphic novel, con un primo tiraggio di 1.500 copie, protagonisti i ragazzi dai 13 ai 15 anni.

Il progetto

L’idea è venuta alcuni anni fa al presidente Consiglio comunale, Carlo Murru, e non a caso: maestro di scuola, Murru ha colto l’occasione di coinvolgere gli alunni in un fatto storico importante per la Sardegna. Quale forma migliore se non quella della scrittura associata alle immagini? Il successo di quest’anno è stato decisivo per realizzarla. Detto, fatto.

Sulla carta il percorso è tracciato: il fumetto avrà 36 pagine, 20 dedicate alla narrazione e il resto ad approfondimenti. Lo stile in bianco e nero con tonalità seppia, per richiamare un effetto vintage, pur mantenendo un ritmo visivo adatto ai lettori contemporanei.

Le 1.500 copie saranno distribuite gratuitamente alle scuole, alla cittadinanza, durante eventi culturali e in biblioteca.

Paga il Comune: il primo contributo è di 10 mila euro.

Giovani matite

L’iniziativa è rivolta ai ragazzi, dai 13 ai 15 anni, un gruppo di 20-25 selezionati con l’aiuto della biblioteca. «È fondamentale – dice Murru – prendersi cura della memoria collettiva. I ragazzi devono sapere da dove veniamo per poter costruire un presente più consapevole e un futuro migliore. È proprio questo l’obiettivo del progetto. La fase operativa prenderà il via a settembre, con l’inizio del nuovo anno scolastico. Coinvolgerà anche realtà culturali e storiche locali, rafforzando il legame tra passato e presente».

Trama collettiva

La storia nasce dalla penna di Daniele Mocci di San Gavino e prende forma grazie alle illustrazioni del vignettista Jean Claudio Vinci di Sanluri. Entrambi non sanno ancora come si svilupperà il racconto: «Non c’è una trama preconfezionata – affermano – saranno i ragazzi nei diversi incontri a suggerire come presentare il fatto storico. La creatività, la fantasia, la capacità d’improvvisare quanto hanno non solo letto sui libri ma visto con i loro occhi durante la rievocazione per le strade della città sono elementi sufficienti per calarsi nella battaglia, spontanei come solo i ragazzi sanno fare».

Dal passato al futuro

«Quando ci siamo chiesti come coinvolgere gli alunni in una manifestazione che ormai va ben oltre i confini della Sardegna – spiega l’assessora alla Cultura, Roberta Casta – abbiamo pensato al fumetto: ci è parso il modo più efficace per ricordare il passato e proiettare lo sguardo al futuro. La cultura non è mai fuori moda – conclude Casta – e quest'opera artistica riuscirà a testimoniare che ormai la comunicazione passa sempre più attraverso le immagini».

