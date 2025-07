Sa Battalla, diecimila spettatori per la rievocazione storica 

Successo annunciato per la XIV edizione di Sa Battalla: in diecimila sono arrivati da tutta l’Isola all’appuntamento con la storia. Due giorni di eventi culturali, musica, spettacolo e colori, quelli dei costumi medioevali, indossati da un vero e proprio esercito di oltre 100 figuranti.

«La novità di quest’anno - dice il sindaco, Alberto Urpi - è stata la teatralizzazione dell’evento, col regista Marco Spiga e molti attori professionisti. Un progetto che ha permesso ai nostri ospiti di seguire la battaglia combattuta in aperta campagna e poi l’assalto al castello su due schermi con una voce narrante. Una scelta non a caso, ciascuno ha potuto assistere alla rievocazione di un’importante e triste pagina di storia nostra sul palcoscenico reale, dove sono successi nel lontano 1409. L’obiettivo condiviso è stata la riflessione sui fatti derivati da quel tragico episodio». Poi la sorpresa della consegna di un attestato di merito allo storico sanlurese, Gianni Mereu. «Doveroso - aggiunge Urpi - tributare un riconoscimento a un nostro concittadino che, con le sue ricerche, i sui scritti e l’amore per la nostra città, ha reso facile rievocare un evento del Medioevo nel Mediterraneo, con le ripercussioni importanti negli assetti geopolitici successivi». Un lavoro di squadra con 25 associazioni storiche sotto la guida della Pro loco. E non è finita, Sa Battalla continua, il prossimo appuntamento è per sabato, quando ad approfondire i temi del medioevo toccherà al giornalista e divulgatore televisivo Aldo Cazzullo.

