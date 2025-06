Sa Battalla: anteprima a Sant’Anastasia 

«Nel rispetto della tradizione, Sa Battalla di Sanluri ritorna a Sardara con la rievocazione del corteo nuziale medievale»: il presidente della compagnia Aragon, Antonio Bandinu, racconta l’evento che si celebra oggi, alle 18, nella cittadina termale. «La novità - sottolinea – non è la manifestazione in sè, in passato è stata inserita nel cartellone di Sa Battalla assieme al Comune di Las Plassas, quest’anno esclusa; così abbiamo pensato di organizzarla in totale indipendenza, grazie alla collaborazione del Comune di Sardara e delle associazioni locali, fra cui il gruppo degli arcieri».

Cento figuranti provenienti da diversi paesi dell’Isola si sono dati appuntamento nel sito nuragico di Sant’Anastasia, punto di arrivo e di partenza del corteo nuziale fino al ritorno nel sagrato della chiesa di San Gregorio, dove due campioni di tiro con l’arco delle Fiamme Azzurre, Giuseppe Seimandi e Irene Franchini, simuleranno il matrimonio tra il giudice di Arborea, Barisone I, e la nobile catalana Agalbursa de Bas. «Inoltre – aggiunge Bandinu – ieri a Sanluri abbiamo allestito 4 vetrine di attività commerciali che immortalano episodi della lotta armata del 1409 con i costumi dell’epoca». Intanto oggi il via a Sa Battalla. Alle 18, al Parco S’Arei, apre l’accampamento medievale, segue la messa nella chiesa di San Lorenzo. Alle 19.30 al castello il convegno Sa Battalla con lo storico Gianni Mereu. Domani al castello, alle 10, consiglio comunale solenne, poi visita al centro storico, alle 18.15 l’evento clou a Bruncu de sa Battalla, lo scontro campale di fanti, arcieri e cavalieri, voce narrante Eugenio Lobina, chiusura con l’assalto al castello. (s. r.)

