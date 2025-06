Sa Barra, ok al progetto per la riqualificazione del sito 

Approvato il progetto definitivo esecutivo della bonifica e messa in sicurezza del sito di Sa Barra a Sant’Antioco. Sul piatto ci sono oltre 7 milioni di euro, cospicuo finanziamento derivante da Pnrr, per un intervento di straordinaria importanza che si realizzerà su ben sette ettari che da una parte si proiettano sulla laguna e dall’altra confinano con la pista ciclabile, a sua volta ricavata sul vecchio tracciato ferroviario che un tempo conduceva a Cussorgia. Adesso si attende la gara d’appalto per l’esecuzione delle opere. L’area a suo tempo è stata oggetto di caratterizzazione ambientale i cui esiti hanno restituito un quadro di diffusa contaminazione da metalli, in particolare nel suolo di copertura, e da idrocarburi pesanti a diverse profondità. Si tratta di uno spazio che in passato rappresentava il luogo di conferimento degli scarti di lavorazione della Sardamag, che ha avuto inizio in un periodo successivo al 1965 e si è protratto fino al termine degli anni 80. L’intervento si inserisce nel quadro delle azioni di bonifica e ripristino ambientale previste per i “siti orfani” del territorio regionale e ha l’obiettivo di prevenire ulteriori contaminazioni ambientali mediante la messa in sicurezza della discarica e l’installazione di sistemi di contenimento delle sostanze inquinanti; riqualificare il sito favorendone il recupero ambientale e l’integrazione nel contesto paesaggistico.

