S. Teresa-Castelsardo: tre feriti nello scontro 

Scontro frontale con quattro feriti sulla Provinciale Santa Teresa – Castelsardo. L’incidente è avvenuto ieri mattina all’altezza di Cala Pischina (Aglientu). Per ragioni ancora da accertare sono finiti sulla stessa traiettoria un furgone e una Lancia Y. L’impatto ha quasi distrutto l’utilitaria. Una donna ha riportato ferite e traumi molto gravi, per lei è stato necessario il trasferimento in elicottero a Sassari. La donna non è in pericolo di vita, altri tre feriti, non gravi, sono stati ricoverati a Olbia. Sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e personale della Multiss.

