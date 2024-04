S. Teodoro e Serramanna, è un 25 aprile di corsa  

Domani si corre in pista, su strada e in mezzo alla natura, da nord a sud dell’Isola. Alle 9 a San Teodoro, il ritrovo per Currendi in Pischera-8° Trofeo del Fenicottero-6° Memorial Alberto Ventroni, che vedrà favoriti al via dei 9 km nel percorso naturalistico adiacente la laguna, per l’Academy Olbia, Salvatore Mei e le due Promesse Francesco Mei e Stefano Ferreri, poi Antonio Carta (Atl. San Teodoro). Tra le donne, nella 6 km, l’Allieva Maria Mei (Acad. Olbia). Sempre al mattino, ma a Dorgali e su pista, il 9° Trofeo Mem Informatica, aperto a tutte le categorie. Di pomeriggio invece, con ritrovo in piazza Martiri alle 15.30, il 7° Trofeo Città di Serramanna, valido come campionato sardo su strada Ragazzi e Cadetti. Tra gli Assoluti, sui 7 km, ambiranno ai primi posti Simone Pulina (Ichnos), Luigi Leotta e Savio Murgia (entrambi M50 della Cagliari Atletica Leggera), Fabrizio Serafini (M45, Ampa Training); tra le donne, sui 5 km, le più accreditate al podio saranno la F45 Elsa Farris e la F55 Cristina Sonedda (E. Sanna Elmas) e Gisella Saba (F45, Ampa Training).

Ai campionati sardi Assoluti dei 10.000 su pista, sabato a Sassari, cambia la vincitrice: Veronica Pala (F35, Ichnos) è stata squalificata per aver usato “scarpe non conformi” e il titolo passa Leonarda Cantara (F55, Academy Olbia).

